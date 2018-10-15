«مجلس دبي» يبتكر وصفة تشجع على ممارسة الرياضة

المصدر: سيد مصطفى - دبي

ابتكر مجلس دبي الرياضي وسيلة جديدة لتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة، وأصدر نشرات تُقدم داخل علب أدوية كوسيلة إقناع للمستهدفين من قبل المجلس لمباشرة الرياضة بشكل يومي منتظم لتكون منهاج حياة يومياً لسعادتهم وصحتهم على السواء.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان، إن «المنتج الصحي الذي تم إصداره أطلق عليه (وصفة السعادة)، ويعد بمثابة وصفة سحرية للصحة الجيدة التي يمكن أن يستفيد منها الشخص السليم والمريض معاً».

وأوضح البيان: «هذا المنتج وصل إلى 6000 شخص من مختلف الأعمار سواء من طلاب وطالبات المدارس أو المشاركين في الأحداث والفعاليات الرياضية والمؤتمرات الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، وكانت المحصلة إيجابية لكل من استخدم تلك النشرة، على حد ما جاء في البيان».

وأشار مجلس دبي إلى أن «وصفة السعادة مضادة للاكتئاب والحالات النفسية المستعصية، كما أنها صممت خصيصاً للنشاط الحركي وتقليل الآلام والالتهاب عن طريق حجب الانزيمات الضارة بالجسم».

وأشار البيان إلى أن «الوصفة السحرية موجهة إلى كل شخص يعاني الكسل والخمول البدني وآلام المفاصل والعظام وأصحاب الأوزان الثقيلة، ومن يعانون الضغوط، إذ تستخدم الوصفة على خمسة مستويات تبدأ بممارسة النشاط البدني لمدة 20 دقيقة يومياً، وتتواصل بين 30 و40 و60 و90 دقيقة يومياً».

وأكمل: «الأطفال دون الـ12 عاماً يجب أن يمارسوا النشاط البدني لمدة 20 دقيقة من ثلاث إلى أربع مرات أسبوعياً، أما الأشخاص فوق الـ13 عاماً وحتى الـ40 فيمكنهم أن يمارسوا النشاط البدني من 40 إلى 90 دقيقة يومياً خلال خمسة أو ستة أيام أسبوعياً، أما من تخطوا الـ40 وكبار السن فيتم تقليل النشاط البدني بين 20 و40 دقيقة يومياً، ولفترة تراوح بين 3 و4 مرات يومياً، بينما تتزايد جرعات النشاط البدني لدى الرياضيين لتراوح بين 60 و90 دقيقة، ولمدة ثماني مرات على مدار الأسبوع، بينما تصل أدني معدلات النشاط البدني للمرضى اذ تراوح الفترة الزمنية من 20 إلى 40 دقيقة، وذلك لمرتين أو ثلاثة أسبوعياً».

وشدّد البيان على «ضرورة أن تتعدد وتتنوّع فقرات النشاط البدني لتشمل الجري والمشي، والدرّاجات، والسباحة والرياضات البحرية وألعاب الدفاع عن النفس، والألعاب الجماعية وغيرها من الرياضات كافة».

وختم «من الضروي أن يتم تناول المياه بكميات كبيرة سواء قبل أو أثناء ممارسة النشاط البدني والعصائر الطبيعية غير المركزة، إلى جانب التغذية الصحية السليمة».

«مجلس دبي»:

«(وصفة السعادة) مضادة للاكتئاب والحالات النفسية ومصممة للنشاط الحركي وتقليل الآلام والالتهاب».