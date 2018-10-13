محمد بن راشد لأصحاب الهمم: كسبتم التحدي.. وعلمتم الجميع معنى الإرادة

المصدر: دبي وجاكرتا - الإمارات اليوم

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإنجازات المنتخب الوطني لأصحاب الهمم في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، التي يسدل الستار عليها اليوم، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وقال صاحب السمو في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «44 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم يشاركون في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية.. ذهبيتان وست فضيات وثلاث ميداليات برونزية، حصيلة جهودهم حتى الآن.. رفعتم الرأس.. وكسبتم التحدي.. وعلمتم الجميع معنى الإرادة».

وكان منتخب أصحاب الهمم قدم مستويات مميزة في الدورة البارالمبية الآسيوية ليرفع حصيلته إلى 11 ميدالية ملوّنة، ولمع الذهب مرة ثانية عبر البطل عبدالله سلطان العرياني، أمس، في مسابقة تحدي الرماية 50 متراً (3 أوضاع)، ضمن اليوم الخامس، إذ حلق بالمركز الأول بين نخبة من عمالقة اللعبة في القارة الصفراء، مضيفاً الميدالية الثانية له على الصعيد الشخصي بعد فوزه بالميدالية بفضية «10 بندقية وقوف».

وسبق العرياني في الصعود إلى منصة التتويج في افتتاح اليوم الخامس، البطل محمد خميس، الذي تقلّد الميدالية الفضية في رفعات القوة 97 كغم، فيما يختتم المنتخب مشواره القاري اليوم من بوابة الدراجات، حيث يشارك عبدالله البلوشي في سباق الدراجات كيلومتراً على المضمار.

يذكر أن منتخب الدراجات لأصحاب الهمم ظهر للمرة الأولى في هذه التظاهرة الآسيوية الكبيرة.

خطوات ثابتة

من جهته، أهدى محمد محمد فاضل الهاملي، عضو اللجنة البارالمبية الدولية رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية رئيس البعثة، الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وشعب الإمارات.

وقال في تصريحات صحافية: «ما تحقق ثمرة دعم القيادة الرشيدة لتحظى رياضة أصحاب الهمم بالاهتمام والدعم الكبيرين، مما كان له الأثر الكبير في وصول أبطالنا إلى منصات التتويج».

وأضاف: «العرياني ومحمد خميس كانا في الموعد، ونجحا في تحقيق ذهبية الرماية، وفضية رفعات القوة بخبرتيهما في اللعبتين مسجلين ميداليتين مستحقتين».

وأشار الهاملي إلى أن رياضة أصحاب الهمم تسير بخطوات ثابتة للأمام، وفق النهج المرسوم، خصوصاً أن الاتحاد سار وفق النهج المرسوم في مثل هذه المشاركات، ونتطلع إلى بصمة جديدة في التحدي المقبل الذي يتمثل في دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020».

سجلّ من ذهب

يملك البطل الذهبي العرياني سجلاً حافلاً بالإنجازات خلال مسيرته، إذ مثّل حادث السير الذي تعرض له في البر عام 2001 نقطة تحول في حياته ومسيرته الرياضية، وانتقل من بطل العرب في الرماية للأسوياء عام 96، إلى المجد الأولمبي في «أصحاب الهمم» بحصوله على ذهبية بارالمبية «لندن 2012»، وثلاث فضيات في «ريو دي جانيرو 2016»، كأول لاعب يحصل على ثلاث ميداليات في دورة بارالمبية واحدة، ليسير العرياني على درب النجاحات التي بدأها على صعيد الأسوياء، ليكرر المشهد في جاكرتا بميداليتين ذهبية وفضية.

من جهته، أثنى مدير فريق الرماية عبدالله الكمالي، على إنجازات عبدالله العرياني، مشيراً إلى أنها لم تأت من فراغ، وهي ثمرة التحضيرات الجيدة للمشاركة في مثل هذه البطولات القارية.

سعيد سرور: الظاهري حلّق في مشاركته الأولى

أشاد مدير فريق الدراجات سعيد سرور، بمشاركة اللاعب راشد الظاهري، في «آسياد جاكرتا»، بعد أن نجح في التحليق بميداليتين فضيتين في فئة الدراجات اليدوية، على الرغم من أن هذه المشاركة تعد الأولى له في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية.

وقال في تصريحات صحافية إن «بطلنا الظاهري أوفى بالوعد، حيث حرص على مضاعفة الجهد خلال السباقات، وكان على قدر التحدي، ونتطلع إلى أن يكون الإنجاز الذي حققه في نسخة جاكرتا حافزاً له للفوز بذهبية كأس العالم في كندا 2019».

وأضاف: «وضعنا خطة لتحقيق المزيد من الإنجازات في أولمبياد طوكيو 2020، متمنياً أن يقدم البلوشي مردوداً طيباً في سباق اليوم، وأن يحقق نتيجة إيجابية تصل به إلى منصات التتويج، نحن على ثقة كبيرة بتجاوز التحديات التي تعترض طريقه، خصوصاً أن لعبة الدراجات الهوائية تشارك لأول مرة في تاريخ الدورات البارالمبية الآسيوية.

العصيمي يلتقي وفد المدينة البارالمبية الآسيوية 2022

اجتمع رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد العصيمي، على هامش «الآسياد»، مع الوفد الرسمي لمدينة هانزو الصينية التي تستضيف النسخة الجديدة للألعاب البارالمبية الآسيوية 2022، بحضور نائب عمدة المدينة ووفد من الحكومة ومسؤولين من وزارة الشباب والرياضة، ووفد اللجنة البارالمبية الصينية.

وأطْلع الوفد، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية على استعدادات المدينة لاستضافة النسخة المقبلة، والذي سيتسلّم علم الدورة في ختام «آسياد جاكرتا»، كما بحث الاجتماع سبل التعاون والتحضيرات الخاصة بهذه الألعاب، خصوصاً أن فريقاً مرافقاً جاء إلى جاكرتا لكسب الخبرات.

وأكدت اللجنة البارالمبية الآسيوية استعدادها للتعاون مع اللجنة البارالمبية الصينية، وتكوين فرق عمل خلال السنوات الأربع المقبلة، من أجل تقديم العديد من المبادرات التي تخدم «أصحاب الهمم».

«التنين» في الصدارة.. وكوريا الجنوبية الوصيف

واصلت الصين صدارتها الدورة بفارق كبير عن نظيرتها الكورية الجنوبية التي احتلت الوصافة، حيث نجح «التنين» في جمع 263 ميدالية ملوّنة حتى أول من أمس، موزعة كالآتي: (142 ذهبية، 70 فضية، 51 برونزية)، بينما جاء المنتخب الكوري الجنوبي في المركز الثاني بـ115 ميدالية (43 ذهبية، 38 فضية، 34 برونزية)، وجاء المنتخب الإيراني في المركز الثالث برصيد 114 ميدالية (43 ذهبية، 36 فضة، 35 برونزية)، وجاء المنتخب الياباني في المركز الرابع برصيد 149 ميدالية (34 ذهبية، 56 فضية، 59 برونزية)، تلاه أوزبكستان في المركز الخامس بمجموع 70 ميدالية (32 ذهبية، 20 فضية، 18 برونزية)، وحل المنتخب الإندونيسي (أصحاب الأرض) في المركز السادس برصيد 97 ميدالية (24 ذهبية، 34 فضية، 39 برونزية).