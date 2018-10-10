الفجيرة تستضيف عمومية الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أكد مدير اتحاد البلياردو والسنوكر، خالد الخيلي، أن الإمارات ستستضيف اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي، يوم 15 الجاري، على هامش بطولة زايد العربية لألعاب البلياردو والسنوكر، في فندق كونكور الفجيرة.

وفي منافسات البطولة، ودع، أمس، لاعبو منتخب البلياردو منافسات بطولة الفردي للكرات الثماني، بعد أن خسر جميع اللاعبين آخرة مبارياتهم، بينما واصل لاعبو منتخب السنوكر تحقيق النتائج الإيجابية في منافسات الكرات الست.

من جهته، قال إداري المنتخب، سعيد المري، لـ«الإمارات اليوم»، إن «أسباب الخروج الجماعي للاعبي البلياردو تعود إلى القرعة التي وضعت اللاعبين في مواجهات قوية جداً منذ بداية المنافسات، فضلاً عن التطور البارز الذي حدث للاعبي المنتخبات المشاركة في البطولة، مقارنة بمنتخب الإمارات».

من جانبه، حقق لاعب منتخب السنوكر محمد شهاب انتصاره الثالث على التوالي في الست كرات، وجاء على حساب المصري أحمد الفقيري 3-صفر، في أفضل نتائج لاعبي المنتخب بالبطولة.

وفي بقية نتائج السنوكر، حقق السعودي أسامة عمار الفوز على الليبي محمد هجرس 3-2، وفاز الإماراتي سيف الكندي على مواطنه عيسى السيد 3-2، وفاز الإماراتي محمد الجوكر على المصري محمد عبدالله 3-صفر، وفاز البحريني عبدالمنعم الشويخ على الليبي عبدالرؤوف الفلاح 3-صفر، وفاز المصري محمد عبدالله على السعودي أسامة عمار 3-1، وفاز عيسى السيد على الليبي عبدالرؤوف الفلاح 3-صفر، والإماراتي عبدالله العطار على السعودي عيسى الرستي 3-1، بينما خسر الإماراتي عبدالله الحوسني أمام اللبناني محمد علي 7-6.

بدوره، وصف رئيس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر، عمر الخرادلي، منافسات بطولة زايد العربية لألعاب البلياردو والسنوكر، بالأولمبياد المصغر، وأكد أن مجلس إدارة الاتحاد اعتمد قراراً بإقامة البطولة كل سنتين لمنح اللاعبين الراحة الكافية وتقوية المنافسات.