«شرطة أبوظبي» بطلاً للطائرة والسباحة في «الأولمبياد الجامعي»

المصدر: العين - وام

حصدت «شرطة أبوظبي» المركز الأول في الكرة الطائرة والسباحة وحلت ثالثاً في اللياقة والتحدي ببطولة الأولمبياد الجامعية، التي أقيمت في جامعة الإمارات بمدينة العين، احتفاء بعام زايد، وبمشاركة 30 مؤسسة من القطاعين العام والخاص. وأوضح نائب مدير قطاع المالية والخدمات رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي العميد خليفة بطي الشامسي، أن «النتائج التي حققتها شرطة أبوظبي في البطولة تشكل إضافة لسجل إنجازاتها الرياضية، التي جاءت نتاجاً لدعم القيادة الشرطية للفرق الرياضية وتحفيزها على المشاركة في مختلف المنافسات». وحضر بطولة الأولمبياد العقيد محمد عبيد بوعلي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، والعقيد عصام عبدالله آل علي نائب مدير المركز، والمقدم الخبير حمزة ميل من شرطة دبي، وإبراهيم مختار رئيس الأنشطة الرياضية في جامعة الإمارات.