بيع 50% من تذاكر بطولة أقوى رجل في العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت اللجنة المنظمة لبطولة «أقوى رجل في العالم» (ألتيميت سترونغ مان)، التي تنظم لأول مرة في الشرق الأوسط بدعم مجلس دبي الرياضي في 26 أكتوبر المقبل، أن 50% من التذاكر المخصصة لهذا الحدث قد تم بيعها حتى الآن.

وتعمل اللجنة المنظمة للحدث على تنظيم ورش عمل وبرامج ترويجية في المدارس تستهدف أكثر من 4000 طفل سيتمكنون من مشاهدة الأبطال عن قرب، وسيتم خلال زيارات المدارس منح تخفيضات خاصة لعائلات الطلبة.

وقال أمين عام مجلس دبي سعيد حارب، في تصريحات صحافية: «منذ الإعلان عن تنظيم الحدث الذي يقام لأول مرة في الدولة والمنطقة تابعنا بسعادة كبيرة الاهتمام العالمي بالحدث، سواء من خلال منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الرسمية، أو من خلال تواصل الجمهور معنا للاستفسار عن الفعالية وجديدها وكيفية الحضور، وهي تأتي في إطار حرص المجلس على تنويع الفعاليات التي يتم تنظيمها سنوياً بما ينسجم مع استراتيجية العمل بجعل الرياضة أسلوب حياة».