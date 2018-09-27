الهاملي: إنجازات العرياني تتحدث عن نفسها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ظفر البطل البارالمبي عبدالله سلطان العرياني، بالميدالية الفضية في بطولة كأس العالم لأصحاب الهمم، المقامة حالياً في فرنسا، بعد تألقه في مسابقة 10 أمتار هوائي واقف.

وتضم بعثة المنتخب المشاركة في البطولة، نجوم المنتخب الوطني: عبدالله سيف العرياني وعبيد الدهماني وسيف النعيمي وعبدالله الاحبابي، ويترأسها سيف عبدالقادر النعيمي، وتضم الإداري أحمد خليل الحمادي.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة إتحاد رياضة أصحاب الهمم، محمد فاضل الهاملي، في تصريحات صحافية إن «عبدالله سلطان العرياني من الأبطال البارالمبيين الذين لهم بصمة واضحة في مختلف المحافل الدولية والبارالمبية»، وأضاف أن «إنجازات العرياني تتحدث عن نفسها»، مشيراً إلى أن «هذا الإنجاز في حد ذاته يثبت ويؤكد النجاح المستمر الذي حققته رياضة أصحاب الهمم في الدولة، الذي لم يكن يتم لولا الدعم الكبير والمستمر من قيادتنا الرشيدة».

بدوره، بارك الأمين العام باتحاد رياضة أصحاب الهمم، ذيبان سالم المهيري، حصول العرياني على الميدالية الفضية، وقال في تصريحات صحافية: «لعل هذا الفوز يشجعنا على المضي قدماً نحو إنجازات جديدة، خصوصاً في التحدي المقبل بجاكرتا»، مؤكداً ثقته بأن رماتنا سيكون لهم وقع أقدام على منصة التتويج في الحدث الأولمبي المنتظر بطوكيو 2020.