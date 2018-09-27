7 موضوعات تصدّرت الاجتماع الـ 33 لمجلس دبي الرياضي

المصدر: سيد مصطفى - دبي

ناقش مجلس دبي الرياضي خلال اجتماعه الـ33، الذي عُقد برئاسة مطر الطاير، سبعة موضوعات رئيسة، في مقدمتها اعتماد نتائج النسخة الأولى من «وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية»، الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي، لنشر وتطوير ممارسة الرياضة في المؤسسات التعليمية، كنشاط يُسهم في صحة وسعادة الطلبة، واكتشاف وتنمية المواهب الرياضية.

وحضر الاجتماع أمين عام المجلس، سعيد حارب، وأعضاء مجلس الإدارة: محمد الكمالي، خالد علي بن زايد، أحمد الشعفار، يوسف أحمد الرضا، صلاح أمين، موزة المري، مريم الحمادي، أنس بوخش، ومساعد الأمين العام، ناصر أمان آل رحمة، ومدير إدارة الدعم المؤسسي في المجلس، صالح المرزوقي.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي، أمس، إن «وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية»، سيُمنح إلى أفضل مدرسة حكومية، وأفضل مدرسة خاصة، وفق تقييم اعتمده مجلس دبي الرياضي».

ويُقرّ التقييم منح الممارسة الرياضية نسبة 40%، والتوعية الصحية 30%، والبنية التحتية 15%، والكفاءة وفعالية الإدارة المدرسية 15% أخرى.

وجاء إطلاق «وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية»، ضمن المبادرات المبتكرة التي انبثقت من مختبر الابتكار الرياضي، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي لتطوير استراتيجية دبي للرياضة 2017-2021.

وأثنى اجتماع مجلس دبي الرياضي على قرار الاتحاد العربي لكرة القدم، إطلاق اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، على النسخة الحالية لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وقال مطر الطاير في هذا الخصوص: «هذا القرار يؤكد مكانة الدولة في قلوب الأشقاء العرب والسعوديين، والمحبة والتقدير اللذين يكنهما الجميع لمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورغبتهم الصادقة في المشاركة في مناسبة غالية علينا جميعا هي (عام زايد)».

وأضاف في تصريحات صحافية: «العلاقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، تمثل أروع صور التلاحم بين الأشقاء، والعمل المشترك معاً لخدمة الأمة العربية والإنسانية، وترسيخ قيم التسامح والتعاون وتنمية الأوطان والمجتمعات، وقد تجسدت صور التكامل والمحبة على جميع المستويات الرسمية والشعبية، وفي جميع المجالات، ففي الوقت الذي احتفلت جميع مدن الدولة باليوم الوطني السعودي الـ88، وتزينت أبرز المعالم السياحية في الدولة باللون الأخضر وشعار المملكة، فإن المملكة تشاركنا احتفالات (عام زايد) ليتم إطلاق اسم مؤسس الدولة على أهم وأقوى بطولة للأندية العربية».

وأكد بيان مجلس دبي الرياضي أن «المجتمعين اطلعوا على الموازنة المالية المخصصة للقطاع الرياضي لعام 2019، والتأكيد على أن الموازنة السنوية تؤكد الحرص على توفير سبل أداء القطاع الرياضي نحو نشر ممارسة الرياضة، واكتشاف المواهب والارتقاء بالمستوى الفني لبطولاتنا المحلية ولرياضيينا، وتأهيلهم لتمثيل الوطن في المحافل الرياضية الدولية».

تجهيز ملاعب «أمم آسيا» وفق أعلى معايير الجودة

استعرض مجلس دبي الرياضي، خلال اجتماعه الـ33، الاستعدادات لتنظيم كأس آسيا لكرة القدم، المقررة في يناير من العام المقبل.

وتم استعراض التقارير الخاصة بتجهيز الملاعب وفق أحدث المعايير العالمية، بالتعاون مع بلدية دبي، وبالتنسيق مع اللجنة العليا المنظمة للبطولة، والتأكيد على أن تتم جميع أعمال التطوير والاستعدادات لاستقبال المنتخبات المشاركة وفق أعلى معايير الجودة التي باتت سمة مميزة لجميع الفعاليات التي يتم تنظيمها في الدولة.

صيانة منشآت نادي الوصل

اعتمد مجلس الإدارة إجراء صيانة وتحسين للمنشآت الرياضية لنادي الوصل، تتضمن المسبح والصالة المغطاة وملعب كرة القدم، من أجل دعم فرق النادي، وتوفير سبل الراحة للجمهور.

واطلع مجلس الإدارة على تقرير الاستعدادات لتنظيم النسخة 13 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، تحت شعار «كرة القدم والاقتصاد»، واستعراض أسماء كبار الضيوف والمتحدثين في جلسات وورش عمل المؤتمر، الذي ينعقد في ديسمبر المقبل.

واطلع مجلس الإدارة في الاجتماع على جهاز «نبض الموارد البشرية»، الذي تم تصميمه من منتسبي المجلس، وتم التنفيذ بأسلوب مبتكر لتقديم خدمات ذكية، يصل عددها إلى43 خدمة وعملية، لكل ما يحتاج إليه موظفو المجلس.

كما استعرض المجلس تقرير العمل بـ«مجمع حمدان الرياضي»، وأجندة المنافسات السنوية التي تضم بطولات ومهرجانات رياضية واجتماعية، محلية ودولية، في مختلف الرياضات وليس في السباحة فقط، كما يضم أكاديميات ومدارس تدريب عديدة.

جدول اجتماع مجلس دبي الرياضي

1- اعتماد نتائج النسخة الأولى من «وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية».

2- الإشادة بقرار الاتحاد العربي لكرة القدم بإطلاق اسم الشيخ زايد على النسخة الحالية من بطولة الأندية العربية.

3- الاطلاع على موازنة أندية دبي لعام 2019.

4- التأكيد على التزام الأندية بسقف الرواتب الذي تم اعتماده.

5- الاستعدادات لكأس آسيا.

6- صيانة منشآت نادي الوصل.

7- استعراض أسماء الضيوف والمتحدثين في جلسات مؤتمر دبي للاحتراف في نسخته الـ13.