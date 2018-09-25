تغيير مسمى البطولة العربية إلى كأس زايد للأندية الأبطال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم المستشار تركي آل الشيخ، تغيير مسمى البطولة العربية للأندية إلى كأس زايد للأندية العربية.

وقال آل الشيخ في تصريحات لبرنامج علوم الدار في قناة أبوظبي، إن البطولة ستحمل اسم كأس زايد لنسخة واحدة فقط بمناسبة الاحتفاء بعام زايد، وأكد أن نهائي البطولة سيقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

واشاد آل الشيخ بنجاح البطولة وتميزها في تحقيق أهدافها، وقال: «بمناسبة ذكرى عام زايد الغالية على قلوبنا جميعاً وبصفتي رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم أعلن تغيير مسمى البطولة العربية للأندية إلى كأس زايد للأندية الأبطال، لنسخة واحدة، وسوف يتم تغيير شعار البطولة والكأس واضافة صورة الشيخ زايد تماشياً مع المسمى الجديد للبطولة».

وتمنى آل الشيخ ان يتمكن فريق إماراتي من الوصول إلى المباراة النهائية من البطولة التي ستقام في أبوظبي حتى تكون الفرحة فرحتين.

وانطلقت البطولة العربية للأندية في مايو الماضي وهي أكبر نسخة في تاريخ البطولات العربية وتضم 32 فريقاً.

وتعتبر جوائز البطولة هي الأكبر في آسيا وإفريقيا بحيث يحصل البطل على 5 ملايين دولار، ويحصل وصيفه على نصفها، فيما تبلغ جائزة المركز الثالث 1.5 مليون دولار أميركي، وبالإضافة إلى ذلك، يحصل كل فريق تأهل من الدور الأول على 75 ألف دولار، وكذلك 25 ألف دولاؤ أميركي لكل فريق يشارك بالبطولة.