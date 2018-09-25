إنذار كتابي للعكبري والحراصي بسبب تجاوزات في المنتخب الأولمبي

المصدر: منصور السندي - دبي

قرّرت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم خلال الاجتماع الذي عقدته أمس، بمقر الاتحاد في دبي معاقبة لاعب الوصل المحترف البرازيلي فابيو ليما بالإيقاف مباراة واحدة، بخلاف عقوبة الطرد المباشر في المباراة وتغريمه 50 ألف درهم، لاعتدائه على لاعب الوحدة ليوناردو دي سوزا، خلال مباراة الفريقين في الجولة الماضية الثالثة لدوري الخليج العربي، فيما تمت معاقبة لاعبي الأولمبي محمد العكبري ومحمد خلفان الحراصي بإنذار كتابي، نظراً للتصرف الذي بدر منهما خلال معسكر المنتخب الأخير في ماليزيا، وذلك لخروج العكبري من معسكر المنتخب دون إذن، في حين تسبب الحراصي في مشاجرة خلال مباراة ودية للمنتخب مع نظيره الماليزي، فيما عاقبت اللجنة أيضاً كلاً من لاعبي منتخب الشباب محمد المازمي (النصر) وشهاب لشكري (الوصل)، بالإيقاف مباراة واحدة وغرامة 10 آلاف درهم لكل منهما، لارتكابهما مخالفات خلال مشاركتهما مع منتخب الشباب.

وقال عضو اللجنة المتحدث الرسمي باسمها حمدان رشود الزيودي، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع: «اللجنة استندت في قرارها بمعاقبة ليما إلى تقرير حكم المباراة واللقطة التلفزيونية، ويحق للاعب استئناف العقوبة المالية فقط».

وتلقّى ليما البطاقة الحمراء من حكم اللقاء المونديالي محمد عبدالله حسن «66»، على خلفية التصرف الذي قام به تجاه لاعب الوحدة.

وأضاف الزيودي «تم أيضاً تغريم كل من مدربي حراس مرمى فريقي الوحدة والوصل 2000 درهم، وتوجيه إنذار كتابي لكل منهما».