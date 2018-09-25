أكاديمية الضباط تدشّن نشاطها في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دشّنت إدارة فندق ونادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، مساء أول من أمس، أكاديمية كرة القدم، وشهد يوم الافتتاح إقبالاً كبيراً للأطفال وأسرهم، للاطلاع على برامج الأكاديمية والتعارف بين المدربين والأطفال، حيث شارك مئات الأطفال من مختلف الجنسيات في برامج يوم الافتتاح.

وتم تدشين قسمي الأكاديمية، الأول خاص بالأولاد، والآخر للبنات، وأعلنت إدارة الأكاديمية عن تعاقدها مع جهاز فني كامل من أوروبا الشرقية المعروفة بعراقة مدارس كرة القدم للقيام بمهمة التدريب.

وقالت تينا بافالوفا، مديرة إدارة الترفيه بفندق ونادي ضباط القوات المسلحة، في تصريحات صحافية «جاء إنشاء أكاديمية نادي الضباط لكرة القدم من فكرة لرئيس مجلس إدارة فندق ونادي ضباط القوات المسلحة الفريق الركن (م) محمد هلال سرور الكعبي، والمدير التنفيذي للنادي شيخة هلال الكعبي، وبدأت الفكرة منذ بطولة زايد الرمضانية، حيث نظم النادي دورة خاصة بالأطفال ضمن البطولة الرمضانية، وبعدها بدأت إدارة النادي في إجراءات تسجيل الأكاديمية».

وأضافت «لدينا خمس فئات عمرية وفق البرنامج التدريبي الموضوع من قبل الإدارة الفنية، وكل فئة لديها مدربون مشرفون عليها، ويهتمون بتنمية مهارات الأطفال وتدريبهم وفق المراكز التي يفضلونها أو مؤهلين للعب فيها داخل الملعب».

وعن القيمة المالية للمشاركة في الأكاديمية، قالت «لا نهتم بتحقيق الأرباح بقدر اهتمامنا بالخدمة التي نقدمها من أجل تنمية مواهب وقدرات الصغار، حتى يكونوا قادرين على تقديم مستويات متميزة خلال مشوارهم الاحترافي فيما بعد، ورسوم التسجيل 300 درهم تتضمن كلفة أدوات وملابس التدريب كلها، وهي من شركة أديداس، ثم الرسوم الشهرية للأكاديمية وهي 700 درهم، وتشمل كل الحصص التدريبية».

مدربو الفئات الـ 5 يهتمون بتنمية مهارات الأطفال وتدريبهم وفق المراكز التي يفضلونها.