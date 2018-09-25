لجنة مؤقتة لإدارة مركز إعداد القادة التابع لـ «الهيئة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر رئيس الهيئة العامة للرياضة، اللواء محمد خلفان الرميثي، قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون مركز إعداد القادة، التابع للهيئة، وذلك تعقيباً على نتائج اجتماع مجلس إدارة الهيئة السادس مطلع الشهر الجاري. ونص القرار رقم (34) لسنة 2018 بأن تتولى اللجنة شؤون المركز مالياً وإدارياً، ولها الحق في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة في إدارة شؤونه، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، ابتداءً من تاريخه ولمدة ستة أشهر. وقال رئيس اللجنة، رائد الزعابي، إن «هذا القرار يتطلب مزيداً من المسؤولية والحرص، وهو يعد تكليفاً لا تشريفاً، حيث سنعمل على بذل المزيد من الجهد، في سبيل تنفيذ سياسة الهيئة العامة للرياضة في ما يخص إعداد وتأهيل وصقل القيادات الرياضية بالدولة، ورفع مستواهم العلمي والفني في مجال اختصاصاتهم، بما يؤهلهم لأن يكونوا قادة في شتى مجالات الرياضية الإدارية منها والفنية».

ويرأس اللجنة عضو مجلس إدارة الهيئة رائد عبيد الزعابي، ويتولى محمد شريف العوضي منصب نائب الرئيس، وبعضوية كل من: سعيد مبارك الزحمي، ومحمد سعيد بن درويش، وفهد إسماعيل أحمد الحوسنى، وعبدالله بلال الشامسي، وعبدالرحمن محمد لإبراهيم الياسي، ومريم إسحاق الهاشمي.