شباب الأهلي يناقش تحسين بيئة العمل في قطاع الألعاب الرياضية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقد مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، أول من أمس، اجتماعه الدوري الرابع للعام 2018 بمقر النادي بالعوير، برئاسة اللواء محمد أحمد المري رئيس مجلس الإدارة، وناقش مجموعة من القرارات التي تصب في اتجاه تحسين بيئة العمل في قطاع الألعاب الرياضية، وتذليل العقبات وتقديم الدعم المطلوب لكل الفرق، وزيادة الاهتمام باللاعبين والمدربين والإداريين، وتحسين أوضاعهم بناءً على تقارير الأداء والإنجاز، بهدف توفير الأجواء التي تساعدهم على تحقيق النجاح المطلوب.

حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة طلال الشنقيطي، وعضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية ماجد سليمان، وأعضاء مجلس الإدارة: سعد المهيري، ماجد أهلي، عامر علي، منصور بوعصيبة، ومديرة رياضة المرأة حمدة الشامسي.

وتم في بداية الاجتماع اعتماد محضر الاجتماع السابق، والتأكيد على إقامة مبادرة يوم العلم بتنظيم سباق الجري، ومخاطبة طلاب المدارس للحضور والمشاركة من أجل إنجاح المبادرة، والاطلاع على مسودة اللائحة التنظيمية لقطاع الألعاب الرياضية.