«تنفيذي الأولمبية» يقرر المشاركة في أولمبياد الشباب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قرر المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية الموافقة على المشاركة في فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب التي تستضيفها العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، خلال الفترة من السادس إلى 18 أكتوبر المقبل، والتي سيشارك فيها 3998 رياضياً يمثلون 206 دول تتنافس في 32 رياضة.

جاء ذلك في اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، أول من أمس، بمقر اللجنة في دبي، والذي ترأسه نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية حميد القطامي، بحضور كلٍّ من: النائب الثاني محمد إبراهيم المحمود، وأمين عام اللجنة الأولمبية بالوكالة العميد طلال أحمد الشنقيطي، وأعضاء المكتب: الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، ومحمد بن أحمد بن سليم، والمستشار أحمد الكمالي، والعميد أحمد حمدان الزيودي، كما حضر الاجتماع محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة.

وتقدم الحضور في بداية الاجتماع بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية على دعمه اللامحدود للحركة الأولمبية والرياضية، ومتابعة سموه الدائمة لكل مجريات العمل الأولمبي على الصعد المختلفة.

واعتمد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية خلال الاجتماع تسمية العميد طلال الشنقيطي رئيساً للمكتب التنفيذي للنسخة السابعة للأولمبياد المدرسي.

وقرر المكتب التنفيذي خلال الاجتماع الموافقة المبدئية على المشاركة في دورة الألعاب العالمية الشاطئية الأولى بسان دييغو بالولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر من العام المقبل على أن يتم تكليف اللجنة الفنية بدراسة الألعاب المدرجة.

ووافق المكتب التنفيذي على مشاركة اللجنة الأولمبية في فعاليات اجتماعي الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك) بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 28 إلى 29 نوفمبر المقبل، والجمعية العمومية الـ38 للمجلس الأولمبي الآسيوي ببانكوك خلال شهر مارس من العام المقبل.