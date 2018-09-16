«مرعب 31» يتوّج بطلاً لـ «الشراعية 22 قدماً»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توّج القارب «مرعب 31» لمالكه النوخذة إبراهيم الحمادي، بطلاً للسباق الافتتاحي في الموسم الرياضي البحري الجديد، لنادي دي الدولي للرياضات البحرية، ولأولى جولات القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً.

وشارك في السباق 50 قارباً، وكانت المفاجآت حاضرة، حيث تفوّقت عناصر الناشئين وظهر ذلك جلياً في صعود ثلاث قوارب، من بينها الأول والرابع والخامس، ضمن الخمسة الكبار في السباق. واصطفت القوارب المشاركة في مشهد جميل في نقطة البداية قبالة شواطئ جميرا، ثم أبحرت بأمان بعد إعطاء إشارة الانطلاقة نحو خط النهاية قبالة المعلم الحضاري الكبير في الخليج العربي فندق برج العرب.

وانتزع طاقم القارب «مرعب 31» المركز الأول، في حين فاز بالمركز الثاني طاقم القارب «الذيب 40» لمالكه حمدان جابر، وبقيادة النوخذة محمد الحوسني، بينما نال المركز الثالث في الترتيب العام بعد نهاية السباق القارب «أطلس 12» لمالكه أحمد راشد السويدي، وبقيادة ابنه النوخذة جمعة.