«مجلس دبي» يبحث الاستعدادات للنسخة الـ 13 لمؤتمر دبي الرياضي الدولي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت اللجنة المنظمة لمؤتمر دبي الرياضي الدولي اجتماعها الدوري السادس، لبحث الاستعدادات لتنظيم النسخة الـ13 من المؤتمر، الذي ينظمه المجلس سنوياً، وسيقام تحت شعار «كرة القدم والاقتصاد».

حضر سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، جانباً من الاجتماع، الذي ترأسه محمد الكمالي، عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر.

واستعرض الاجتماع أسماء المتحدثين وبرنامج الجلسات وورش العمل، التي تتمحور حول شعار المؤتمر. كما استعرضت الملامح الجديدة للنسخة المقبلة، التي تضم الهوية المؤسسية وقائمة الرعاة والشركاء، وكذلك الإعلان عن قائمة المتحدثين وضيوف المؤتمر، وخطط الترويج والتواصل مع الأندية المحلية وشركات كرة القدم، لضمان حضور ممثليهم واللاعبين والمختصين.