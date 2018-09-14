العضب: «القدرة» في طريقها إلى الانشقاق عن «ألعاب الفروسية»

المصدر: كارولاينا - الإمارات اليوم

توقع المدير العام لنادي دبي للفروسية، محمد العضب، انشقاق سباق القدرة عن مونديال ألعاب الفروسية، وإقامته كبطولة مستقلة مستقبلاً. وقال في تصريحات صحافية: «أعتقد أن النسخة الثامنة من ألعاب الفروسية، ستكون الأخيرة، التي تقام فيها منافسات القدرة».

وعن الأنباء المتداولة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول استضافة الإمارات لبطولة العالم للقدرة، قال العضب: «إن جميع الاحتمالات واردة، والدولة مؤهلة لتنظيم أكبر البطولات العالمية، لاسيما رياضة القدرة، التي استضافت فيها دبي مونديال 1998، وبطولة العالم عام 2005»، مؤكداً جاهزيتنا لاستضافة أي بطولة في حال ترشيح الإمارات، بعد التشاور مع أصحاب القرار».

وأضاف أن «إقامة الحدث في الولايات المتحدة الأميركية أثبتت ضعف التنظيم في الاتحاد الدولي للفروسية، وإعطاء المهمة للجنة غير قادرة على التنظيم وفق المستوى المطلوب، ما أسفر عنه اتخاذ قرارات غير صائبة، وأخطاء أخرى مصاحبة للبطولة منذ البداية، موضحاً أن «البيانات الرسمية الصادرة حول أسباب إلغاء السباق، سواء من اللجنة المنظمة أو الاتحاد الدولي للفروسية، نتيجة حالة الطقس أو سلامة الفرسان، تخفي أسباب أخرى لم يتطرّق إليها المسؤولون عن الأحداث المؤسفة».

وتابع العضب: «أسرة رياضة الفروسية - وتحديداً رياضة القدرة والتحمّل - تأسف على ما حصل في هذا المحفل العالمي، الأمر الذي يضر برياضة القدرة، ولكن الاتحاد الدولي للفروسية في بعض الأوقات يتخذ قرارات غير مدروسة وغير مبنية على أسس صحيحة».

وقال العضب: «إنه أثناء حدوث الخطأ في الانطلاقة جمع الفريق الإماراتي أكثر من 20 توقيعاً معارضاً، فضلاً عن جمع أكثر من 22 صوتاً ضد القرار الذي اتخذته اللجنة قبل انطلاق البطولة، بخصوص خفض معدل نبضات القلب إلى 64 في الدقيقة بدلاً من 60، ما يعكس حقيقة مفادها أن جميع القرارات غير مدروسة، وكان من الأفضل الاستماع إلى صوت العقل عوضاً عن الدفع بقرارات دفعت الجميع إلى دوامة ستكلف الاتحاد الدولي ثمناً، بعد أن تكبّدت الفرق المشاركة مصروفات ونفقات كثيرة من أجل وجودها في البطولة، لتكون المحصلة الوصول إلى طريق مسدود بعد إلغاء السباق».

وأشاد العضب بفريق العمل، الذي بذل جهوداً كبيرة لإنجاح مشاركة الإمارات، حيث حرص الجميع على أداء العمل الجماعي، برئاسة سعيد حميد الطاير، نائب رئيس نادي دبي للفروسية الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميدان.