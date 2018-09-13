تيغالي: يشرفني اللعب لمنتخب الإمارات في «أمم آسيا»

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أكد مهاجم فريق الوحدة، الأرجنتيني سباستيان تيغالي، أنه لم يتلق حتى الآن قراراً رسمياً حول حصوله على الجنسية الإماراتية وتمثيله للمنتخب الوطني في بطولة أمم آسيا، المقررة مطلع 2019، مؤكداً أن الأمور مازالت معلقة ولم يصدر قرار رسمي بذلك، على حد تعبيره.

وقال تيغالي، أمس، في المؤتمر الصحافي لمباراة الوحدة مع دبا المقررة غداً: «يسعدني ويشرفني أن ألعب باسم منتخب الإمارات وتمثيله في بطولة كأس الأمم الآسيوية المقبلة، ولكن لم ينته شيء بعد، ولا أعلم الكثير عن الموضوع، ولا يمكنني التحدث كثيراً حتى تتضح الأمور، لأنني لا أعلم ما الموقف حتى الآن».

وأضاف: «بالطبع توقعت أن ألعب يوماً ما لمنتخب الإمارات في حال كان الأمر ممكناً، وبالتأكيد لو تحقق هذا الأمر سأقدم كل ما لدي، وأبذل قصارى جهدي لمساعدة منتخب الإمارات».

من جهته، علق مدرب الوحدة، الروماني لورنت ريجيكامب، على تجنيس تيغالي، قائلاً: «بالتأكيد سيساعد المنتخب الإماراتي والجميع يعرفه جيداً، ويسعدني أن يكون لدى الوحدة أكبر عدد من اللاعبين الدوليين، وأقول له: مبروك».

بدوره، قال عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة المتحدث الرسمي الدكتور جمال الحوسني، إن حصول تيغالي على الجنسية الإماراتية هو قرار سيادي وليس قراراً لنادي الوحدة، مشيراً إلى أن تجنيس اللاعب يعد خطوة جيدة ستفيد المنتخب خلال مشاركته في بطولة الأمم الآسيوية الـ16، التي تستضيفها الدولة في الفترة من الخامس من يناير حتى الأول من فبراير المقبلين. وقال الحوسني لـ«الإمارات اليوم»: «بغض النظر عن حصول اللاعب على الجنسية الإماراتية من عدمه، فهو لاعب بالنادي وعقده لايزال مستمراً حتى نهاية الموسم الجاري، وستكون الاستفادة الأكبر من ذلك للمنتخب الوطني، في حال اتخاذ قرار رسمي من الجهات السيادية بهذا الأمر».

وأضاف «تيغالي هو اللاعب الأجنبي الوحيد في الدولة الذي تنطبق عليه شروط التجنيس وفقاً للوائح الفيفا، بعد أن أمضى خمس سنوات متصلة يلعب في الدوري الإماراتي ضمن فريق الوحدة، ولا يوجد لاعب آخر يقترب من تطابق هذه الشروط عليه سوى لاعب الوصل البرازيلي فابيو ليما، الذي أمضى أربع سنوات متصلة في الدوري الإماراتي، ويمكن تجنيسه في الموسم المقبل».

وقال الحوسني «أعتقد أن قرار تجنيس تيغالي خطوة لا بأس بها، ولا مانع منها طالما أن اللاعب سيفيد المنتخب الوطني في بطولة الأمم الآسيوية ويدعم خط الهجوم، والفريق بالفعل بحاجة إلى مهاجم آخر يخلق جواً من المنافسة بين المهاجمين الآخرين ويزيد من مساحة الاختيار أمام المدير الفني للمنتخب الإيطالي ألبرتو زاكيروني، وهو سيكون ورقة رابحة للفريق في هذه البطولة المهمة».

ومن المنتظر أن يتم حسم أمر تجنيس تيغالي ويتم الإعلان عن القرار بصفة رسمية خلال الأسبوع الجاري.