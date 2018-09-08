الشامسي: مفاوضات الصقور مستمرّة للبحث عن الأجنبي الرابع

المصدر: محمد أبوإسماعيل - رأس الخيمة

أكد مدير فريق الإمارات باسم الشامسي، أنه لايزال البحث مستمراً من أجل التعاقد مع مهاجم صريح في خانة اللاعب الأجنبي الرابع، ليكون بديلاً للهداف الأرجنتيني ساشا، الذي غادر الفريق مع نهاية الموسم الماضي.

وكان فريق الإمارات قد خسر أولى مبارياته في بطولتي الدوري أمام العين بنتيجة 1-3، وكأس الخليج العربي أمام النصر بنتيجة صفر-1، ولايزال الفريق يخوض المباريات دون التعاقد مع اللاعب الأجنبي الرابع، بعد أن تعاقد من قبل مع اللاعبين الغيني أبكار سيلا، والمهاجم الأسترالي بيرني ابيني، واللاعب العاجي بكاري كونيه، ولايزال الفريق يبحث عن اللاعب الرابع.

وقال الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»: «نعلم أن من المفترض أن يكون الفريق قد أنهى تعاقده مع اللاعب الأجنبي الرابع قبل بداية الدوري، ونجح الفريق بالفعل في التواصل مع أكثر من لاعب، وتم التفاوض معهم والوصول إلى صيغة التعاقد، ولكن في النهاية يعود اللاعب ويطلب ميزات ومبالغ مالية أكبر، وهذا حدث مع لاعبين كثيرين منهم اللاعب التونسي محمد أمين الشرميطي، لتأتي المبالغة في الأسعار لتفسد أكثر من اتفاق للصقور».

وأضاف مدير الفريق: «هناك حديث الآن مع أكثر من لاعب، ولن يتعاقد الفريق مع أي لاعب إلا إذا كان سيفيد الفريق، خصوصاً أن الآن أصبح الوضع أفضل بكثير بعدما أصبح هناك البديل الجاهز للوجود مع الفريق، بالتعاقد مع عدد معين من اللاعبين طبقاً لمتطلبات الفريق للموسم، ويبحث الجهاز الفني حالياً عن مهاجم صريح، وهو المركز الذي يريد المدرب دعمه بلاعب أجنبي».

وعن قرار إشراك اللاعبين الثلاثة من فريق الرديف في التشكيل الأساسي للفرق في بطولة كأس الخليج العربي، قال الشامسي إن قرار اتحاد الكرة إجبار الأندية على إشراك ثلاثة لاعبين من مواليد 1997 في التشكيل الأساسي للفريق في بطولة كأس الخليج العربي، قد يكون إيجابياً من أجل المنتخب الوطني من وجهة نظر اتحاد الكرة، ولكنه يختلف مع هذا القرار، مشيراً إلى أن اللاعب المميز سيفرض نفسه على أي فريق دون التقيد بعمر معين، لأن هذا القرار يقيّد الأجهزة الفنية للفرق في اختياراتها للاعبين، على حد تعبيره.

وأوضح: «قد يكون القرار صحيحاً من وجهة الاتحاد، ولكن وجهة نظري الشخصية أنه أربك الأجهزة الفنية، وقلل من فرص وجود لاعبين ترغب الأجهزة للفرق في مشاهدتها في البطولة، من أجل الإعداد لبطولة الدوري، خصوصاً أن اللاعب المميز يفرض نفسه على أي فريق، وهناك لاعبون مواليد 95، 96، كنا نريد أن نشاهدهم، ولكن هذا القرار حال دون ذلك في المباراة الأولى للصقور».

وأوضح الشامسي أن الإمارات تعاقد مع اللاعب المصري حسام لطفي، من مواليد الدولة، واللاعب الموريتاني عبدالله الكوري، (28 عاماً)، من فئة المقيمين، وأشار إلى أن هناك أكثر من لاعب يوجد حالياً وسيتم الإعلان عن التعاقدات في الوقت المناسب.

وأعلن المركز الإعلامي لنادي الإمارات، أول من أمس، التعاقد مع اللاعب ناصر محمد سعيد الهمر، في عقد يستمر حتى عام 2023، لينضم إلى قائمة اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم الفريق أخيراً من أجل المنافسة في بطولة دوري الخليج العربي.