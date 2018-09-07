منتسبو «دبي البحري» يتعرفون على أساسيات التصوير الضوئي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقدم مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالشكر الجزيل إلى أسرة جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، على الجهود الكبيرة والتعاون اللافت مع الدوائر الحكومية في إمارة دبي، والمتمثلة في تأهيل منتسبيها في ما يتعلق بمجال التصوير الضوئي وإكسابهم الخبرات والتجارب في هذا المجال.

وكانت جائزة حمدان بن محمد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي قد نفذت وبنجاح دورة أساسيات التصوير الضوئي، في مقرها الكائن في برج إعمار بلازا 2 بدبي (بوليفارد محمد بن راشد)، خلال الفترة من 26 إلى 30 أغسطس الماضي، بمشاركة العديد من ممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية، وبإشراف المحاضر علا خلف.

وشارك نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بفعالية في فعاليات الدورة، وأوفد النادي وفداً تعرف عن قرب إلى أهم محاور الحلقات الدراسية، في إطار إتاحة الفرصة لكوادره من أجل التدرب على أفضل المهارات من أصحاب الخبرات والمعرفة.

ووجه محمد عبدالله حارب، المدير التنفيذي، الشكر الجزيل لأسرة جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وإلى علي بن ثالث، الأمين العام، على الجهود الكبيرة والبرامج المتميزة التي تنعكس إيجاباً على موظفي حكومة دبي، كل في مجاله، حيث سجل فريق عمل النادي حضوراً متميزاً في الدورة.