«جائزة فيفا» تُغضب غريزمان

المصدر: باريس - أ.ف.ب

اعتبر مهاجم منتخب فرنسا ونادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم أنطوان غريزمان، في تصريحات صحافية، نفسه مرشحاً طبيعياً للمنافسة في جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها سنوياً مجلة «فرانس فوتبول» المتخصصة في كرة القدم، وذلك رغم استبعاده من اللائحة النهائية للمرشحين الثلاثة لنيل جائزة أفضل لاعب التي يمنحها الاتحاد الدولي (فيفا).

وانتقد غريزمان بشدة «فيفا»، وقال إن عدم اختياره في جائزة «فيفا» «وصمة عار»، وأمر غير منطقي أن يتم استبعاده وزملائه في منتخب فرنسا المتوج بكأس العالم في روسيا.

يذكر أن القائمة تضم الكرواتي مودريتش، ورونالدو، والمصري محمد صلاح.