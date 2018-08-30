هزاع بن زايد يرعى حفل قرعة الكأس وجوائز اتحاد الكرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد كرة القدم، يقام حفل قرعة كأس رئيس الدولة، والتصفيات التمهيدية ودوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2018- 2019، وجوائز الاتحاد للموسم 2017- 2018، في الساعة الخامسة من مساء الإثنين المقبل في جامعة الإمارات بمدينة العين.

من جهته، ثمّن المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد كرة القدم، الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة المحلية بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص، مؤكداً أن هذا الدعم يعد أهم أسباب النجاح الذي أخذ بالرياضة الإماراتية إلى منصات التتويج، وحوّل الدولة إلى عاصمة للرياضة العالمية. وتقدم رئيس الاتحاد بالشكر إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، على رعايته لحفل قرعة كأس رئيس الدولة، والأنشطة المرافقة لها، مشيداً بتوجيهات سموه السديدة التي تعد منهاج عمل لأسرة كرة القدم الإماراتية.

وقال رئيس الاتحاد في بيان، أمس، إن «رعاية سموه الكريمة لهذه الأنشطة الحيوية تعطي دفعة قوية لموسم رياضي جديد يبشر بالخير، والذي يأتي متزامناً مع استضافة الدولة لنسخة جديدة من كأس العالم للأندية 2018، وكأس آسيا - الإمارات 2019».

وأضاف أن «الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للحركة الرياضية يضع على عاتقنا مسؤولية العمل المستمر وتطويره من أجل بلوغ منصات التتويج، ورفع علم بلادنا عالياً في المحافل الرياضية القارية والدولية».