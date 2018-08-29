«المحترفين» تنظم مؤتمر استدامة الأعمال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلق، أمس، بفندق جميرا ميناء السلام بدبي، مؤتمر استدامة الأعمال في شركات كرة القدم الإماراتية، الذي تنظمه لجنة دوري المحترفين بالشراكة مع أكاديمية اتحاد الإمارات لكرة القدم، بحضور الرؤساء التنفيذيين لشركات كرة القدم بالأندية المحترفة، إلى جانب مديري الإدارات الفنية بالأندية وأعضاء المجالس الرياضية ومديري أكاديميات كرة القدم الخاصة.

افتتح المؤتمر بكلمة من روبرت صابح، ضابط التطوير بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تحدث فيها عن رؤية الاتحاد الآسيوي في تطوير أكاديميات كرة القدم. بعدها قدم روبن جونغكايند، الرئيس السابق لأكاديمية نادي أياكس أمستردام الهولندي، ومدير الإدارة الفنية بأكاديمية يوهان كرويف حالياً عرضاً عن النموذج المثالي لأكاديميات كرة القدم والفوائد التي تعود بها على الأندية.

وتواصل المؤتمر في جلسته الثانية بمحور استدامة الأعمال، حيث تحدث ستيورات لارمان، مدير تطوير الاتحادات بالاتحاد الآسيوي عن أهداف الاتحاد المتعلقة باستدامة الأعمال، قبل أن يقدم ريك باري، الرئيس السابق لنادي ليفربول الإنجليزي ورابطة الدوري الإنجليزي، عرضاً عن نماذج استدامة الأعمال ومصادر الدخل في الأندية عبر الاستفادة المادية من أصول النادي.

واختتمت الجلسة الثانية بمحور التعليم المستمر لمنسوبي الأندية، حيث تحدث جيمس تكر، خبير التعليم السابق في رابطة الدوري الإنجليزي عن أهمية التعليم المستمر لموظفي ولاعبي ومدربي الأندية ودوره في تطوير الأندية.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار خطة لجنة دوري المحترفين، الرامية إلى تطوير منظومة العمل الاحترافي في الأندية، والإسهام في ترسيخ ثقافة الاحتراف، من خلال تأهيل العاملين بالأندية، ورفع قدراتهم في مختلف المجالات.

يذكر أن اللجنة تقوم بتنظيم هذه المؤتمرات بالتعاون مع أكاديمية اتحاد الإمارات لكرة القدم، التي تعمل بالشراكة مع أكاديميات تعليمية رائدة على مستوى العالم، مثل الأكاديمية الأميركية للرياضة (USSA)، واتحاد كشافي كرة القدم للمحترفين (PFSA).