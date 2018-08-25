أبيض الناشئين يتأهب للقاء السعودية في السلة الخليجية

المصدر: جوني جبور- دبي

يجري المنتخب الوطني للناشئين، مساء اليوم، على صالة نادي شباب الأهلي دبي فرع الممزر، مرانه الأخير، قبيل ضربة البداية يوم غدٍ بلقاء شقيقه السعودي في أولى مباريات البطولة الخليجية المؤهلة لآسيا التي تستضيفها دبي حتى 31 أغسطس الجاري.

ويعد تدريب اليوم، الأول للمنتخب منذ عودته من معسكره الخارجي قبيل إجازة العيد في معسكر امتد لـ20 يوماً في تركيا، خصوصاً أن الجهاز الفني للمنتخب عبر المدرب سالم عتيق ومساعده أيوب أحمد سيستقران اليوم على العناصر الأساسية التي تخوض البطولة، إذ يضم المنتخب 12 لاعباً ممثلين في عبدالعزيز خليفة، ويوسف وسيم، وحمد الجنيبي، وفهد علي، وسلطان الدرمكي، وعبدالله فيروز، وغيث السويدي، ووليد خالد، وحمدان مطر، وسيف حيدر، وراشد سيف، وسيف أحمد.

وحرص نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية عبداللطيف الفردان، أمس، على الاجتماع باللاعبين، وطالبهم بتقديم أفضل ما لديهم بطموح بلوغ البطولة الآسيوية.

وقال الفردان، في تصريحات صحافية، إن «البطولة تمثل فرصة سانحة للمنتخب في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل مباشرة إلى نهائيات آسيا لهذه المرحلة السنية، خصوصاً أن البطولة تقام على أرض الدولة».

وأضاف: «حرص اتحاد اللعبة على توفير كل متطلبات الإعداد المشرف للبطولة، سواء عبر التجمع الداخلي أو من خلال المعسكر الخارجي، بصورة تضمن للاعبين الظهور بالشكل المناسب».