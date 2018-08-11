البلوشي يغازل لقب مونديال الدراجات النارية من بوابة المجر

المصدر: جوني جبور ــ دبي

يدخل الدراج الإماراتي محمد البلوشي، اليوم، غمار رالي «باها المجر»، الجولة الختامية من بطولة كأس العالم لسباقات الباها في فئة الدراجات النارية، بطموح انتزاع أحد المراكز الثلاثة الأولى، وتتويجه بطلاً للعالم.

ويتصدر البلوشي الترتيب العام للبطولة برصيد 26 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه الدراج الفرنسي مايكل ميتاج، ويحتاج البلوشي إلى كتابة إنجازٍ غير مسبوق بتاريخ رياضة الدراجات النارية الإماراتية، لقطع مسار الرالي المجري الممتد بمراحله البالغة 560 كيلومتراً حتى مساء غدٍ، وقطع خط النهاية ضمن المراكز الثلاثة الأولى.

وأكد البلوشي في تصريحات صحافية عزمه على إهداء الدولة إنجازاً جديداً على ساحة الرياضة العالمية. وقال البلوشي في تصريحات صحافية، إن: «باها المجر هو أحد أهم المحطات بتاريخ مسيرتي الرياضية، وأنا عازم على تحقيق إنجازٍ غير مسبوق للإمارات والعرب، وأتمنى التوفيق في مهمتي، وأن يكون الحظ بجانبي لتحقيق الفوز، وإنهاء موسمٍ استثنائي بشتى المقاييس، على الرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهتها خلال هذا الموسم».

وأضاف: «مواجهة أبطال العالم وأوروبا على لقب باها المجر أمر مثير للغاية، إلا أنني أتسلح بخبراتي الطويلة، وأتطلع لإنهاء هذا الرالي بأفضل نتيجة ممكنة تكفل لي حصد لقب بطل العالم».

وفي هذا الإطار، قال مدير فريق البلوشي، ماهر البدري، في تصريحات صحافية: «الراليات على وجه التحديد يمكن أن تحمل الكثير من المفاجآت، ونتطلع لخوض البلوشي رالي المجر بنجاح، ونيل اللقب العالمي، وإهداء الرياضة الإماراتية إنجازاً عالمياً جديداً».

يتصدر البلوشي الترتيب العام للبطولة بـ26 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه الفرنسي ميتاج.