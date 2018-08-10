معسكر لـــ 21 يوما لمواهب «دو لاليغا» بإسبانيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دو لاليغا للكفاءات العالية عن وصول مجموعة من أفضل مواهبه إلى إسبانيا للخضوع لمعسكر كشفي تدريبي مُكثف لمدة 21 يوماً، والذي يتضمن مباريات تنافسية عدة ضد مجموعة من أفضل فرق الشباب في الدوري الإسباني «لا ليغا» مثل إشبيلية وملقا وغيرهما من الفرق التي تولي قطاع الناشئين اهتماماً كبيراً، وذلك تحت أنظار كشافي أندية لاليغا.

تشهد الرحلة السنوية الثالثة لفرق دو لاليغا للكفاءات العالية أكبر عدد من اللاعبين، حيث يصل عدد اللاعبين المنضمين إلى المُعسكر إلى 48 لاعباً تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، ويمثلون أفضل مجموعة من اللاعبين الشباب في الإمارات العربية المتحدة، حيث تم اختيارهم من جميع أنحاء الدولة بواسطة كشافي لاليغا من خلال منصة أبطال دو لكرة القدم.

أما منصة أبطال دو لكرة القدم فهي مبادرة وطنية حائزة على العديد من الجوائز تضم كأس الإمارات للمدارس وكأس الإمارات للفرجان. وتقام بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ودائرة التعليم والمعرفة، ومجلس دبي الرياضي، ومجلس أبوظبي الرياضي، بالإضافة إلى مجلس الشارقة الرياضي.