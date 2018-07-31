منتخب الشباب يستعين بـ 6 ناشئين في «آسيوية السلة»

المصدر: جوني جبور ـــ دبي

كشف المدرب الوطني، عبدالحميد إبراهيم، عن استعانة الجهاز الفني واتحاد اللعبة بستة عناصر من منتخب الناشئين لكرة السلة، لتعويض قائمة أبيض الشباب الذي يتوجه صباح اليوم إلى تايلاند، للمشاركة في البطولة الآسيوية تحت 18 عاماً، التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من الخامس وإلى 11 أغسطس المقبل.

وقال عبدالحميد لـ«الإمارات اليوم»، إن «التزام أربعة من العناصر الأساسية لمنتخب الشباب في الخدمة الوطنية، بجانب إصابة آخرين، كانت وراء استعانة الجهاز الفني واتحاد اللعبة باللاعبين الناشئين». موضحاً: «ندخل البطولة الآسيوية مع منتخب بمعدلات عمرية تصغر بنحو العامين ونصف العام معدلات أعمار المنتخبات التي سنلتقيها في تايلاند، إضافة إلى أن البنية الجسمانية ومعدلات الطول للاعبينا ستشكل عبئاً كبيراً عليهم حين يواجهون في البطولة القارية لاعبين من فئة الشباب». مستطرداً: «تحديات كبيرة فرضت على لاعبينا، بدءاً من القرعة التي وضعت المنتخب في مجموعة حديدية تضم بجواره منتخبات قوية، مثل الصين والفلبين ولبنان، وجدول مباريات مضغوط يزيد من الأعباء على مثل هذه الشريحة العمرية من لاعبينا غير المعتادين على خوض ثلاث مباريات متتالية».

وأكمل: «العامل الإيجابي الوحيد الذي يمكن الاستعانة به في بطولة تايلاند، يتمثل في الخبرات المكتسبة لعدد من لاعبي المنتخب، جراء مشاركتهم منتصف الشهر الجاري في البطولة العربية التي أقيمت في القاهرة».