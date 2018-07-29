ريمة الحوسني مسؤولة طبية عن كأس العالم للسيدات بفرنسا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم الدكتورة ريمة محمد قاسم الحوسني، نائب رئيس لجنة الطب الرياضي باتحاد الإمارات لكرة القدم، المسؤولة الطبية بالاتحادين الآسيوي والدولي؛ كطبيبة مسؤولة عن الأمور الطبية وفحص المنشطات خلال بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة، التي ستستضيفها فرنسا خلال الفترة من 5 إلى 24 أغسطس المقبل.

وستكون الدكتورة ريمة الحوسني مسؤولة عن الإشراف على جميع الأمور الطبية الخاصة بالبطولة، كالأطقم الطبية المقدمة للخدمات الطبية، وتقديم الخدمات الطبية للمسؤولين والعاملين بالاتحاد الدولي لكرة القدم خلال البطولة، بالاضافة إلى إجراء فحوص الكشف عن المنشطات للاعبات، والإشراف على الخدمات الإسعافية المقدمة للاعبات والجماهير، بالإضافة للتنسيق مع المستشفيات المحلية لاستقبال الإصابات حال حدوثها، إلى جانب مسؤوليتها عن تعليم وتثقيف المتطوعين والأطقم الطبية المرافقة للفرق المشاركة، وتقديم الدعم الطبي اللازم لهم قبيل موعد انطلاق البطولة، وطبقاً لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما سيتم خلال البطولة تسجيل الإصابات والحالات المرضية للاستفادة من المعلومات المسجلة في إجراء البحوث والدراسات، بغرض معرفة أنماط الإصابة والمخاطر، والانتشار المحتمل لأنواع معينة من الإصابات والوقت المتوقع للعودة إلى الملاعب (الاستشفاء).