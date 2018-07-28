نائب رئيس الدولة يشهد مهـرجان محمد بن راشد للقدرة في إيطاليا

المصدر: دبي ــ وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صباح أمس، فعاليات اليوم الختامي لمهرجان محمد بن راشد للقدرة، الذي أقيم في إقليم توسكانا بإيطاليا، بمشاركة أكثر من 500 فارس وفارسة من مختلف دول العالم. وتابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جانباً من مراحل السباق، الذي يعد ضمن البطولات المهمة والمتميزة في موسم القدرة الأوروبية، كما اطمأن سموه على أداء فرسان الإمارات، وجاهزيتهم لبطولة كأس العالم المرتقبة في سبتمبر المقبل بالولايات المتحدة الأميركية.

وأشاد سموه بمستوى تنظيم هذا الحدث الرياضي المتخصص في سباقات القدرة، الذي يتم تنظيمه للسنة الرابعة على التوالي من قبل الاتحاد الإيطالي للفروسية، بالتعاون مع مؤسسة ميدان، ضمن سباقات «توسكانا لايف ستايل للقدرة»، وتحتضنه قرية سات روسو للقدرة بإيطاليا، ويستقطب العديد من الفرسان والملاك والمهتمين من مختلف دول أوروبا والعالم.

واشتمل السباق على ثلاثة سباقات دولية مختلفة المسافات والفئات، هي السباق الرئيس المفتوح لمسافة 120 كم وتصنيفه «نجمتان»، وسباق 120 كم للشباب والناشئين «نجمتان»، والسباق الثالث لـ 81 كم «نجمة واحدة».

وانتزع فرسان الإمارات صدارة المراكز المتقدمة من السباق الرئيس لمسافة 120 كم، إذ حصد الفارس سعيد حمود الخياري المركز الأول للسباق، ممتطياً صهوة الجواد ساهيس لوتويس من إسطبلات إم سفن، ومسجلاً زمناً قدره 4:29:14 ساعات، بينما ظفر بالمركز الثاني الفارس سالم سعيد العويسي، على صهوة المهرة كاستلبار تزاني من إسطبلات إف ثري، مسجلاً زمناً قدره 4:51:07 ساعات، بينما كان المركز الثالث من نصيب الفارس سالم حمد ملهوف، ممتطياً صهوة الفرس أرادينر من إسطبلات إم سفن، ومسجلاً زمناً قدره 4:51:08 ساعات.

وتوج بلقب السباق الثاني لـ 120 كم، للشباب والناشئين، الفارس سهيل الغيلاني، بينما عاد لقب سباق81 كم للفارس علي الزرعوني. ويعتبر مهرجان محمد بن راشد للقدرة من أضخم وأهم سباقات القدرة العالمية، نظراً للمنافسة القوية التي تشهدها سباقات المهرجان، فضلاً عن الجوائز المالية الإجمالية المرصودة للفائزين، كما يحظى السباق في كل عام بمشاركة نخبة من الفرسان العالميين، من بينهم 28 فارساً إماراتياً، يمثلون إسطبلات إم آر إم، وإسطبلات إم سفن، وإسطبلات إف ثري، وغيرها من الإسطبلات المحلية.

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سباقات دولية مختلفة المسافات والفئات شهدها المهرجان.

حصد سعيد الخياري المركز الأول للسباق الرئيس.. وحل سالم العويسي ثانياً.. وسالم حمد ثالثاً.