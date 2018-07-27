نائب رئيس الدولة يشهد مهرجان محمد بن راشد للقدرة في إيطاليا

المصدر: ايطاليا - وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صباح اليوم فعاليات اليوم الختامي لمهرجان محمد بن راشد للقدرة والذي أقيم في إقليم توسكانا بإيطاليا بمشاركة أكثر من 500 فارس وفارسة من مختلف دول العالم .

وتابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم جانبا من مراحل السباق الذي يعد ضمن البطولات المهمة والمتميزة في موسم سباقات القدرة الأوروبية، كما أطمان سموه علي أداء فرسان الامارات وجاهزيتهم لبطولة كأس العالم المرتقبة في سبتمبر المقبل بالولايات المتحدة الاميركية .

وأشاد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمستوى تنظيم هذا الحدث الرياضي المتخصص في سباقات القدرة والذي يتم تنظيمه للسنة الرابعة علي التوالي من قبل الاتحاد الايطالي للفروسية بالتعاون مع مؤسسة ميدان ضمن سباقات " توسكانا لايف ستايل للقدرة " وتحتضنه قرية سات روسو للقدرة بإيطاليا ويستقطب العديد من الفرسان والملاك والمهتمين من مختلف دول أوروبا والعالم .

واشتمل السباق على 3 سباقات دولية مختلفة المسافات والفئات، وهي السباق الرئيسي المفتوح لمسافة 120 كم المصنف "نجمتين" وسباق 120 كم للشباب والناشئين "نجمتين"، والسباق الثالث لمسافة 81 كم "نجمة واحدة".

وقد أنتزع فرسان الامارات صدارة المراكز المتقدمة من السباق الرئيسي لمسافة 120 كيلومتر إذ حصد الفارس سعيد حمود الخياري المركز الاول للسباق ممتطيا صهوة الجواد ساهيس لوتويس من اسطبلات ام سفن ومسجلا زمنا وقدره 04:29:14 ساعات بينما ظفر في المركز الثاني الفارس سالم سعيد العويسي علي صهوة المهره كاستلبار تزاني من اسطبلات اف ثري ومسجلا زمنا وقدره 04:51:07 ساعات بينما كان المركز الثالث من نصيب الفارس سالم حمد ملهوف ممتطيا صهوة الفرس ارادينر من اسطبلات ام سفن ومسجلا زمنا وقدره 04:51:08 ساعات .

ويعتبر مهرجان محمد بن راشد للقدرة من أضخم وأهم سباقات القدرة العالمية نظرا للمنافسة القوية التي تشهدها سباقات المهرجان فضلاً عن حجم الجوائز المالية الإجمالية المرصودة للفائزين ، كما يحظي السباق في كل عام بمشاركة نخبة من الفرسان العالميين من بينهم 28 فارسا إماراتيا يمثلون إسطبلات ام ار ام وإسطبلات إم سفن وإسطبلات إف ثري وغيرها من الاسطبلات المحلية .