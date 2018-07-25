«أبيض الناشئات» يستعد لمعسكر سلوفينيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أتمّ المنتخب الوطني للناشئات تحت 16 سنة تحضيراته لمعسكره الخارجي في سلوفينيا، خلال الفترة من 25 يوليو إلى الرابع من أغسطس المقبل، يخوض خلاله أربع مباريات ودية، ضمن استعداداته لاستحقاقاته الرسمية في التصفيات الآسيوية، التي ستستضيفها بنغلاديش في شهر سبتمبر المقبل. وأشارت المدربة المواطنة لمنتخب الناشئات، حورية الطاهري، في تصريحات صحافية إلى حرص الجهازين الفني والإداري للمنتخب، على التجمعات الداخلية المستمرة، سواء القصيرة أو الطويلة، للوصول للجاهزية المطلوبة، قبل خوض غمار المباريات الرسمية المقبلة، وتابعت: «نتجمع باستمرار، من قبل مشاركتنا في بطولة غرب آسيا التي استضافها اتحاد الكرة في أبريل الماضي، وحتى الآن، وقمنا باستغلال مشاركتنا في البطولة الرمضانية التي أقيمت بمقر الاتحاد بدبي، للوقوف على سلبيات وإيجابيات الأداء، ونجحنا في إحراز لقب البطولة، وحققنا تسع نقاط من ثلاث مباريات متتالية. يذكر أنه سيكون هناك تجمع داخلي للمنتخب طوال أغسطس، فور عودته من معسكر سلوفينيا.

وكانت قرعة التصفيات أوقعت المنتخب ضمن المجموعة السادسة، مع بنغلاديش «الدولة المستضيفة» وفيتنام والبحرين ولبنان.