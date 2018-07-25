المصدر: دبي - الإمارات اليوم

الفردان

علمت «الإمارات اليوم» أن نادي النصر أنهى اتفاقه مع لاعب شباب الأهلي حبيب الفردان، ويغيب اللاعب عن معسكر شباب الأهلي المقام حالياً في إسبانيا، حيث ينتظر الإعلان الرسمي عن الصفقة في أغسطس المقبل.

تصعيد

وعد رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، صالح المزروعي، بفتح الباب أمام اللاعبين المتفوقين لتصعيدهم للفريق الأول، وقال في تغريدة عبر حسابه: « كل لاعب مميز ولديه طموح سيجد طريقه مفتوحاً للفريق الأول».

اختبار

وضع نادي شباب الأهلي اللاعب اليمني عادل وجدان في اختبار خلال مباراته الودية التي لعبها الفريق، أول من أمس، أمام ايخيدو الإسباني، لتسجيله ضمن فئة المقيمين، إذ يتمتع اللاعب بمهارات عالية جعلته ينال استحسان المدرب سييرا.