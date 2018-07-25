البلوشي يتألق في رالي أراغون

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استطاع المتسابق والبطل الإماراتي في الموتوكرس والراليات الطويلة، محمد البلوشي، إضافة إنجاز جديد إلى سلسلة إنجازاته المتواصلة، حيث استطاع تحقيق المركز العاشر في رالي أراغون في منطقة «هونيم» شمالي إسبانيا، الذي اختتم أول من أمس.

ويعتبر رالي أراغون الجولة الثانية من كأس العالم للاتحاد الدولي للدراجات النارية، وامتد لمسافة 800 كلم، على مدار يومين من المنافسة الشديدة. ويجدر بالذكر أن الجولة الأولى كانت رالي دبي الدولي، الذي أقيم في شهر مارس، وتمكن البلوشي يومها بالفوز بالرالي وتصدّر الترتيب العام للبطولة.

ويذكر أن البلوشي انطلق من المركز 38، بعد المرحلة الاستعراضية، وفي اليوم الأول من الرالي استطاع التقدم 10 مراكز وانتقل إلى المركز 28 في الترتيب العام. وبعد نهاية المرحلة الثانية والأخيرة من الرالي استطاع التقدم إلى المركز 14، في الترتيب العام والعاشر في تصنيف فئة المحترفين.