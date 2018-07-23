الوحدة يستعد للموسم الجديد بـ 6 ودّيات وصفقة واحدة

المصدر: إبراهيم الديـب ــ أبوظبـي

يتطلع فريق كرة القدم بنادي الوحدة إلى موسم جديد حافل بالإنجازات وتحقيق أكبر قدر من البطولات المحلية، خصوصاً بطولة دوري الخليج العربي لإسعاد جماهيره التي اشتاقت كثيراً لاستعادة الدرع الغائبة منذ عام 2010، الذي شهد المرة الأخيرة التي يحصل فيها الوحدة على أكبر البطولات المحلية.

23 أغسطس موعد المباراة الأولى للوحدة في الموسم الجديد بلقاء العين في «السوبر». - بدأت فترة إعداد الوحدة للموسم الجديد بالتجمع يوم 5 الجاري بإجراء الفحوص والقياسات الطبية. يتبقى لقائمة الوحدة في الموسم الجديد اللاعب الأجنبي الرابع، وتدور المفاوضات مع أكثر من لاعب. 26 لاعباً بمعسكر الوحدة الخارجي المقام في النمسا استعداداً للموسم الجديد.

وتعول جماهير الوحدة على فريقها الذي بدأ يستعيد كثيراً من قوته المعروفة في الموسم الماضي، كأحد أقوى المنافسين على جميع البطولات المحلية، لاسيما بعد الفوز ببطولتي كأس السوبر وكأس الخليج العربي، واحتلال مركز الوصيف لبطولة دوري الخليج العربي، والتأهل للدور قبل النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة، في الموسم الماضي.

ويستعد الوحدة للموسم الجديد بست مباريات ودية (خمس في معسكر النمسا، وواحدة في أبوظبي عقب العودة من المعسكر الخارجي).

وينطلق الموسم الجديد بالنسبة للوحدة بمباراة كأس السوبر التي سيواجه فيها العين، وتحدد لها مبدئياً يوم 23 أغسطس المقبل في مصر، ثم انطلاق بطولة دوري الخليج العربي يوم 30 أغسطس المقبل، ويبدأه الوحدة في اليوم التالي 31 أغسطس بلقاء اتحاد كلباء العائد لدوري المحترفين في الجولة الأولى للمسابقة.

ومنذ انتهاء الموسم الماضي وضعت إدارة النادي وشركة كرة القدم، بالتنسيق مع المدير الفني للفريق، الروماني لورنت ريجيكامب، برنامجاً لإعداد الفريق للموسم الجديد يستطيع من خلاله فريق العنابي تحقيق طموحات جماهيره وإحراز البطولات، ومن أجل ذلك قررت إدارة النادي إقامة معسكر خارجي للفريق يمتد شهراً كاملاً، حتى يحقق الفريق أكبر استفادة فنية وبدينة منه، ويكون مؤشراً قوياً إلى قدرة الفريق في المنافسة القوية على كل البطولات المحلية.

وتم اختيار النمسا مكاناً لإقامة المعسكر الذي سافر إليه 26 لاعباً هم المقيدون في صفوف الفريق من دون اللاعب الأجنبي الرابع.

والصفقة الجديدة الوحيدة من اللاعبين المواطنين التي أبرمها النادي حتى الآن بالتعاقد مع ظهير أيسر فريق النصر حسين عباس، ويتبقى لقائمة الفريق في الموسم الجديد اللاعب الأجنبي الرابع، وتدور المفاوضات حالياً مع أكثر من لاعب يجيد اللعب في خط الوسط وكصانع ألعاب لضمه للفريق قبل بداية الوسم الجديد، إضافة إلى اللاعبين الستة من مواليد الدولة والمقيمين وحاملي جواز سفر الدولة.

ورحل عن فريق الوحدة تسعة لاعبين قبل بداية الموسم الجديد، سواء بالبيع النهائي أو نظام الإعارة، واللاعبون الراحلون بنظام البيع النهائي هم: سهيل المنصوري وخالد باوزير اللذان انتقلا إلى الظفرة، وحارس المرمى فهد الضنحاني وعبدالعزيز الحمحمي اللذان انتقلا إلى بني ياس، ومحمد سالم الظاهري ومحمد الشحي اللذان انتقلا إلى الشارقة، ومحمد العكبري الذي انتقل إلى النصر، ورحل عن الفريق بنظام الإعارة كل من: عبدالرحيم أهلي إلى دبا الفجيرة، وعلي الحوسني إلى عجمان.

وبدأت فترة إعداد فريق الوحدة للموسم الجديد بالتجمع يوم الخامس من يوليو الجاري، بإجراء الفحوص والقياسات الطبية، إضافة إلى التدريبات البدنية، واستمرت هذه الفترة حتى يوم 13 يوليو موعد السفر إلى معسكر النمسا، الذي يمتد حتى يوم 13 أغسطس المقبل، وينقسم إلى فترتين ستكون الأولى منه لمدة أسبوعين وتخصص للإعداد البدني، ثم يحصل اللاعبون بعدها على راحة لمدة ثلاثة ايام، والثانية لمدة أسبوعين أيضاً، وتتخلل هذه الفترة تدريبات المهارات والخطط التكتيكية وأداء خمس مباريات ودية.

وقال مدير الفريق، عبدالباسط الحمادي، لـ«الإمارات اليوم»: «إن المرحلة الأولى من الإعداد شملت تركيز الجهاز الفني على تدريبات اللياقة، والإعداد البدني في الفترة الصباحية، والتدريبات التكتيكية في الفترة المسائية، وستنتهي فترة الإعداد الأولى بأداء مباراة ودية أمام فريق الاتحاد السعودي يوم الجمعة المقبل». وأشار الحمادي إلى انضمام ثلاثة لاعبين من أكاديمية النادي لمعسكر الفريق، هم: المدافع ماجد عبدالله سالم، والظهير الأيسر راشد عبدالله، والظهير الأيمن عبدالله يوسف، واللاعبون الثلاثة يمتلكون إمكانات ممتازة وينتظرهم مستقبل كبير، كما يقوم الجهاز الفني أيضاً بتجربة وتقييم بعض اللاعبين من المواليد والمقيمين واختيار الأنسب منهم وفق رؤية الجهاز الفني، وجميع اللاعبين داخل المعسكر من مواطنين وأجانب على قدر كبير من التركيز والجدية والحماس والانضباط منذ بدايته.

تجديد عقود

قال مدير فريق الوحدة، عبدالباسط الحمادي: «إن تجديد عقود قائد الفريق إسماعيل مطر، ومحمد برغش، والحارس محمد الشامسي، والهداف التاريخي للنادي الأرجنتيني سباستيان تيغالي، يعدّ شيئاً إيجابياً للغاية، وسيساعد على الاستقرار في الفترة المقبلة، كما أن النادي تعاقد مع الظهير الأيسر المميز حسين عباس، يعدّ إضافة مهمة للفريق، وسيلتحق بالفريق قريباً بعد انتهاء فترة الخدمة الوطنية، وهو حالياً يخضع لبرنامج خاص وضع من قبل الجهاز الفني وتحت إشراف مدرب الرديف، والوضع نفسه ينطبق على المهاجم الشاب محمد راشد، هداف الرديف، كما أن إدارة النادي تسعى جاهدة إلى استقدام أجنبي رابع مميز يشكل إضافة كبيرة للفريق».

وأضاف: «ننتظر هذا الموسم عودة المهاجم خليل إبراهيم بشكل أفضل، خصوصاً بعد انتهاء الخدمة الوطنية والشفاء الكامل من الإصابة، والموسم المقبل سيكون انطلاقة لمحمد هلال، ومحمد راشد هداف دوري الرديف، وننتظر ظهور أفضل لأحمد العكبري، إضافة إلى العناصر الرئيسة في الفريق، كما أن المشاركات السابقة للفريق أكسبت اللاعبين مزيداً من الخبرة، خصوصاً بالنسبة للاعبين الشباب، وستنعكس بشكل إيجابي على الفريق في الموسم المقبل».

مواجهة أودينيزي الإيطالي

أكد مدير فريق الكرة بنادي الوحدة، عبدالباسط الحمادي، أن الجهاز الفني للفريق نجح في الاتفاق مع فريق أودينيزي، أحد فرق المقدمة في الدوري الممتاز الإيطالي، لأداء مباراة ودية بين الفريقين يوم السابع من أغسطس المقبل، ضمن مجموعة من المباريات الودية التي سيؤديها الوحدة خلال معسكره الخارجي، المقام حالياً في النمسا، استعداداً للموسم الجديد، الذي يمتد حتى يوم 13 أغسطس.

وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «من خلال نتائج الاختبارات البدنية تبيّن التزام اللاعبين بالبرنامج الذي وضعه لهم المدير الفني، لورنت ريجيكامب، خلال فترة التوقف، وعودتهم إلى التدريبات بحالة بدنية جيدة أسهمت بشكل كبير في الدخول للتدريبات البدنية بقوة وأكثر جاهزية، وهناك ارتياح كبير من الجهاز الفني لالتزام كل اللاعبين، وحرصهم على العودة من فترة الإجازة بحالة بدنية جيدة».