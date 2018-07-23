شباب الأهلي يتعاقد مع «دياز» 3 مواسم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم أمس، بشكل رسمي، التعاقد مع لاعب خط الوسط الأرجنتيني، ماورو دياز (27 عاماً)، قادماً من فريق إف سي دالاس الأميركي، بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات، من دون الكشف عن التفاصيل المالية الخاصة بالعقد، وهي أولى صفقات اللاعبين الأجانب.

وقال بيان صادر عن شركة شباب الأهلي لكرة القدم: «تم التعاقد مع دياز لثلاث سنوات، ويتواجد اللاعب حالياً في معسكر الفريق المقام حالياً في إسبانيا».

ونشر حساب شباب الأهلي، عبر موقعه في «تويتر» فيديو لظهور اللاعب في تدريبات فريقه الجديد. وأضاف البيان: «يعتبر اللاعب من نجوم الدوري الأميركي، إذ يجيد تأدية دور صانع الألعاب، وقد بدأ اللاعب المولود في 10 مارس 1991 مسيرته مع نادي ريفر بلايت، وخاض تجربة إسبانية على سبيل الإعارة مع نادي يونيون إسبانيول، ثم خاض اخيراً تجربته الاحترافية في الدوري الأميركي منذ عام 2013».