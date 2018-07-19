10 آلاف رياضي يشاركون في الأولمبياد الخاص بأبوظبي

المصدر: إبراهيم الديـب ــ أبوظبـي

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة للأولمبياد العالمي الخاص، الذي تستضيفه الإمارات لأول مرة في الشرق الأوسط، في مارس المقبل بالعاصمة أبوظبي، مشاركة 10 آلاف رياضي في الحدث العالمي، يمثلون 170 دولة من مختلف أنحاء العالم، ومشاركة الإمارات الدولة المستضيفة بأكبر بعثة تصل إلى 310 لاعبين ولاعبات في جميع المسابقات الرياضية، التي يحتضنها الحدث وعددها 24 لعبة.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية، التي عقدتها اللجنة مساء أول من أمس، في مجلس البطين بأبوظبي، للكشف عن آخر المستجدات التنظيمية للحدث العالمي الكبير.

حضر الندوة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محمد ثاني الرميثي، وتحدث فيها عضو مجلس إدارة الأولمبياد الإماراتي الخاص، سعيد النيادي، ومدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي عضو مجلس إدارة الأولمبياد الإماراتي الخاص رئيس اللجنة الفنية، طلال الهاشمي، ومدير مركز التدخل المبكر التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، محمد فوزي، ومسؤول البرنامج التطوعي خلفان المزروعي، وعدد من لاعبي ولاعبات المننخب الإماراتي، الذي سيشارك في منافسات الدورة، وهم: بطي الشيزاوي لاعب كرة السلة عضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص، وحمدة الحوسني بطلة الإمارات والعالم في ألعاب القوى، وشقيقتها مريم الحوسني لاعبة البولينغ.

وأكد سعيد النيادي أن استضافة وتنظيم الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، ضمن رؤية الإمارات 2021، التي تهدف إلى تطوير مجتمع يتمتع فيه أصحاب الهمم بفرصة الاندماج، وتقديم دور فاعل يثبتون من خلاله قدراتهم وإمكاناتهم لرفع علم الدولة في كل المحافل، وتوفر ألعاب الأولمبياد الخاص منصة للاندماج المجتمعي عن طريق الرياضة والتدريبات المشتركة، إلى جانب العديد من المبادرات التي تترك إرثاً مستداماً، يتواصل أثره الإيجابي لأمد طويل بعد اختتام فعاليات الأولمبياد الخاص، كما أننا نعمل على إطلاق مبادرات متنوعة تعنى بأصحاب الهمم، مثل برنامج الرياضيين الأصحاء والرياضات المشتركة، بالإضافة إلى مبادرات الفنون المفتوحة.

وأضاف في تصريحات صحافية: «تقام فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 في أبوظبي، خلال الفترة من 8 إلى 22 مارس من العام المقبل، وتستضيف خلالها أبوظبي أكثر من 7000 رياضي و3000 مدرب وإداري، يمثلون ما يزيد على 170 دولة من مختلف أنحاء العالم، لتكون أكبر دورة للأولمبياد الخاص يجتمع فيها أصحاب الهمم، وسائر فئات المجتمع، في تاريخ الأولمبياد الخاص».

وأشار إلى أن برنامج إعداد لاعبي ولاعبات الإمارات للحدث، يتضمن معسكرات داخلية وخارجية، والمشاركة في عدد من البطولات الدولية.

وقال طلال الهاشمي إن الإمارات لن تكون حاضرة في مختلف الرياضات من خلال لاعبيها ورجالها فحسب، بل ستشهد دورة الألعاب العالمية أبوظبي 2019 مشاركة ضخمة من سيدات الدولة، والمشاركة النسائية سوف تحطم كل الأرقام القياسية السابقة التي شهدتها الدورات السابقة، بالمشاركة بأكبر بعثة في التاريخ من خلال 310 لاعبين ولاعبات.

وأضاف: «من المتوقع أن يكون حفلا الافتتاح والختام في دورة الألعاب العالمية 2019 الأكثر إبهاراً وروعة على الإطلاق، احتفاءً بمسيرة الأولمبياد الخاص، وسوف يسلط الضوء على تنوع وجمال أبوظبي والإمارات بحضور 45 ألف مشاهد».

وتابع: «ستكون دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص حدثاً إعلامياً عالمياً كبيراً، يصل إلى مليارات الأشخاص في كل أنحاء العالم، ومن المنتظر أن يحقق أكثر من 20 مليار مشاهدة إعلامية، كما سيتم بث حفلي الافتتاح والختام مباشرة لملايين المشاهدين في أكثر من 170 دولة حول العالم».

تصميم على النجاح

أكدت بطلة الإمارات والعالم، حمدة الحوسني، أنها تتدرب أربعة أيام أسبوعياً، استعداداً للحدث الكبير، وأنها فخورة بإنجازاتها التي حققتها للإمارات، ولديها تصميم كبير على تحقيق الكثير في دولة الألعاب العالمية المقبلة.

وقال لاعب منتخب السلة وعضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص، بطي الشيزاوي، إنه يتدرب ساعتين يومياً، استعداداً للحدث العالمي الكبير، وهو كلاعب مطالب بأن يكون همزة الوصل بين اللاعبين ومجلس الإدارة لتوفير كل سبل الدعم لهم، وتهيئة أفضل بيئة لممارستهم الرياضات المختلفة، وتحقيق أحسن النتائج في المنافسات.