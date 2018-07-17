السدراني وصيفاً لدولية بارشين للشطرنج

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

نجح لاعب المنتخب ونادي الفجيرة للشطرنج، أستاذ الاتحاد الدولي عمار السدراني، في تخطي حاجز الـ2000 نقطة، وتحقيق إنجاز له ولناديه، بعد فوزه بالمركز الثاني في بطولة بارشين الدولية، التي اختتمت، أول من أمس، في صربيا برصيد 7.5 نقاط، وارتفع تصنيفه الدولي 125 نقطة، ليكسر حاجز 2000 نقطة، حيث بدأ البطولة بالمركز 32، حسب تصنيف اللاعبين المشاركين، وأنهاها بالمركز الثاني.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، محمد عبدالله الزعابي: «النجاح تحقق في بطولة عالمية معروفة بقوتها ونوعية اللاعبين الذين شاركوا فيها، ومعظمهم من أصحاب الألقاب الدولية الرفيعة المستوى».

يذكر أن البطولة شارك فيها 164 لاعباً من 23 دولة.