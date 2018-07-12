«التربية» واتحاد السلة يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير الرياضة المدرسية

المصدر: جوني جبور ـــ دبي

وقّعت وزارة التربية والتعليم، واتحاد كرة السلة، أول من أمس، بمقر الوزارة في دبي، مذكرة تفاهم تتضمن دعم وتطوير الرياضة المدرسية عموماً وكرة السلة خصوصاً، بحضور وزير التربية والتعليم حسين الحمادي، ورئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة اللواء إسماعيل القرقاوي.

وتضمنت مذكرة التفاهم الموضوعات التي تهم الرياضة المدرسية في مدارس الدولة والاستفادة من قدرات وإمكانات الطلبة بدعم المنتخبات الوطنية والأندية، بالإضافة إلى رفع مستوى مدرسي التربية الرياضية في مجال التدريب والتحكيم في المسابقات الرسمية لكرة السلة، بالإضافة إلى وضع المنشآت الرياضية التابعة للوزارة تحت تصرف المنتخبات الوطنية، بهدف إقامة التدريبات والمسابقات والدورات والموافقة على تمثيل الدولة في البطولات المدرسية على المستويين العربي والآسيوي.

• المذكرة تضمنت الموضوعات التي تهم الرياضة المدرسية والاستفادة من إمكانات الطلبة.

كما أعلن الطرفان على دعم وتطوير الرياضة المدرسية عموماً وكرة السلة خصوصاً، بجانب دعم وزارة التربية في ما يتعلق بتدريب وتأهيل المشرفين والمدرسين في قطاع التربية البدنية على مستوى الدولة، وإعطاء الإضافة الفنية للأكاديميات الرياضية التي تم استحداثها في المدارس، بجانب دراسة إمكانية إدراج المدارس والأكاديميات في أنشطة اتحاد السلة أو استحداث مسابقات خاصة بها، وصولاً للاتفاق على إقامة ورشة عمل تأهيلية للمشرفين على التربية البدنية في المدارس بإمارة دبي، حدد 28 أغسطس المقبل موعداً لها على أن يحاضر فيها المحاضر الدولي والمدير الفني لاتحاد السلة الدكتور منير بن الحبيب.

من جهته، أشاد رئيس الاتحادين العربي والإماراتي اللواء إسماعيل القرقاوي، بالمبادرات التي طرحتها وزارة التربية والاتفاقية التي وقعت معها، ووصفها بالمشروع الطموح، وقال في تصريحات صحافية، إن: «رؤية الوزارة المتعلقة بوضع خطة طويلة الأمد تهدف إلى الاهتمام بالقطاع الرياضي في المدارس وتمثل مشروعاً طموحاً يهدف إلى انتقاء الموهوبين من طلبة المدارس، وفق معايير علمية قادرة على استقطابهم وتوجيههم إلى رياضات مختصة». وأوضح: «تحمل هذه الاتفاقية فرصة إضافية لإفراز لاعبين موهوبين قادرين على رفد الأندية والمنتخبات الوطنية بدماء جديدة».

