اتحاد الكرة يكلف المستشار "بوست" برئاسة لجنة الانضباط

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

أعلن مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، عن موافقته على الاعتذار الذي تقدم به المستشار القانوني أحمد الزعابي من رئاسة لجنة الانضباط في الوقت الحالي بسبب التزاماته وظروفه الخاصة، وتقدم المجلس له بالشكر وتمني له التوفيق والاستفادة من خبراته في الفترات القادمة.

وقرر مجلس الاتحاد تكليف الدكتور عبيد صقر بوست رئيسا للجنة الانضباط وفق الصلاحيات المنوطة للمجلس من الجمعية العمومية.

ويعتبر بوست من الكفاءات الوطنية في مجال الاستشارة القانونية حيث حصل على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة درهام في المملكة المتحدة وعمل أستاذ في جامعة الإمارات، كما تولى مناصب عديدة منها عضو المجلس الاستشاري في جامعة دبي.