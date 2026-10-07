من بينها قطر.. 7 دول ترغب في استضافة أولمبياد 2036

أعربت سبع دول، من بينها الهند وقطر وجنوب إفريقيا، عن رغبتها في الترشح لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2036، بحسب ما أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، أمس، فيما حُددت نهاية أكتوبر الجاري موعداً نهائياً لتقديم ملفات الترشح.

وأضافت الهيئة، في بيانها، أن ألمانيا والمجر وكوريا الجنوبية وتركيا أبدت أيضاً «اهتماماً معلناً باستضافة الألعاب الأولمبية لعام 2036». وذكّرت الهيئة، التي تتخذ من لوزان مقراً، أن 31 أكتوبر 2026 الموعد النهائي لتقديم ملفات الترشح، لكن بحسب مصدر مطلع على الملف، لا تتوقع اللجنة ظهور مرشحين جدد في غضون هذه المهلة القصيرة، نظراً إلى التعقيدات التقنية التي تتطلبها الملفات.