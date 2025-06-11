تعرف إلى المنتخبات الآسيوية التي ضمنت التأهل إلى مونديال 2026

حسمت ست منتخبات من قارة آسيا مقاعدها بشكل رسمي في كأس العالم المقرر أن يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في صيف العام المقبل.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» القارة الصفراء، ثماني مقاعد في كأس العالم للمرة الأولى الأولي في تاريخ المونديال، بالإضافة إلى نصف مقاعد آخر.

وحجز المنتخب الأردني مقعده من بين المنتخبات المترشحة للمونديال للمرة الأولى في تاريخه إلى جانب كوريا الجنوبية، واليابان وأستراليا، وإيران وأوزبكستان.

وتصدرت إيران المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة بعد فوزها الكبير على كوريا الشمالية 3-0، ولحق بها المنتخب الاوزبكي، الذي جاء وصيفا برصيد 21 نقطة بفوزه على قطر بنتيجة 3-0، أيضا.

وحلت كوريا الجنوبية على رأس المجموعة الثانية بعدما جمعت 22 نقطة بفوزها على الكويت 4-0، وحل خلفها المنتخب الأردني برصيد 16 نقطة رغم خسارته من العراق 0-1.

وفي المجموعة الثالثة جاء منتخب اليابان في الصدارة برصيد 23 نقطة بعد اكتساحها إندونيسيا بنتيجة 6-0، وحلت استراليا وصيفا بفوزها على السعودية 2-1، لترفع رصيدها إلى 19 نقطة.