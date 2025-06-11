عمان تتعادل مع فلسطين وتبلغ «الملحق» الآسيوي

انتزع المنتخب العماني بطاقة العبور إلى الدور الرابع من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، وذلك بعد تعادله 1/1 في اللحظات الأخيرة مع نظيره الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من المجموعة الثانية بالتصفيات.

ورفع منتخب عمان رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن منتخب فلسطين صاحب المركز الخامس، فيما يبتعد منتخب عمان بفارق أربع نقاط خلف منتخب العراق الذي تأهل بدوره للدور الرابع أيضا.

وتقدم منتخب فلسطين في الدقيقة 49 عن طريق عدي خروب، فيما تعرض المنتحب العماني لنقص عددي بعد طرد لاعبه حارب السعدي في الدقيقة 73.

لكن المنتخب العماني نجح في تسجيل هدف التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق عصام الصبحي.