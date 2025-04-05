الجواد الياباني "سول راش" يحصد لقب "دبي تيرف"

فاز الجواد الياباني "سول راش" بالشوط السابع "دبي تيرف" من كأس دبي العالمي.



ويمتد الشوط السابع على مسافة 1800 متر عشبي، وبمشاركة 11 من الخيول المهجنة الأصيلة ضمن "الفئة الأولى" .

وتبلغ جوائز "دبي تيرف" 5 ملايين دولار أميركي.

ونجح "سول راش"، المملوك لتاتسوي إيشكاوا، وتحت إشراف المدرب ياسوتوشي إيكي وقيادة الفارس كريستيان ديمورو، في حسم السباق الذي امتد لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي، بمشاركة 11 جواداً، وبلغت قيمة جوائزه 5 ملايين دولار، برعاية "موانئ دبي العالمية".

وقطع "سول راش" مسافة السباق بزمن قدره 1:45:84 دقيقة، ليتصدر الشوط ويحصد جائزة مالية بلغت 2.9 مليون دولار.

وجاء في المركز الثاني الجواد "رومانتيك واريور"، القادم من هونج كونج، والمملوك لبيتر لاو باك فاي، تحت إشراف المدرب شينج داني شوم وقيادة الفارس جيمس ماكدونالد، ونال جائزة قدرها مليون دولار، فيما حل ثالثاً الجواد الياباني "فاكتور شيفال"، المملوك لتيم فالو ذ.م.م وجاري باربر، بقيادة ماكسيم جايون وإشراف جيروم رينير، وجمع جائزة مالية قدرها 500 ألف دولار.