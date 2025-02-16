«الاشتباه في ذبحة».. «الأهلي» المصري يكشف لأول مرة واقعة نقل الخطيب للمستشفى

كشف سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي المصري، لأول مرة كواليس واقعة نقل محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى المستشفى، خلال الفترة الأخيرة، بسبب الاشتباه في إصابته بذبحة صدرية.

وقال المدير التنفيذي للنادي الأهلي، في تصريحات عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «الكابتن محمود الخطيب، تم نقله إلى المستشفى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وكان هناك اشتباه في إصابته بذبحة صدرية».

وأضاف: «صدره تعبه جدا، ودخل المستشفى لحد استقرار حالته، والدكاترة طلبوا منه الاستمرار في المستشفى لمدة 48 ساعة، لكنه رفض لأن فترة الانتقالات كانت في الوقت الحاسم، وهناك عدد كبير من المفاوضات والاجتماعات التي يشرف عليها الخطيب بنفسه».

وتابع: «مكنش المفروض الخطيب يسافر مع بعثة الأهلي إلى قطر، خلال مواجهة باتشوكا بكأس العالم للأندية، بسبب إصابته بفيروس كورونا، وعمله أزمة في الرئة، لكنه مجلس الإدارة أصر على سفره بسبب أهميته في تلك المباريات الحديثة، لذلك استجاب الكابتن وسافر مع البعثة».

جدير بالذكر أن الخطيب أعلن، أول أمس الجمعة، غيابه عن المشهد في النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بسبب قيامه برحلة علاجية طويلة، تم تأجيلها خلال الفترة الأخيرة.