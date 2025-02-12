«ريمونتادا» مثيرة تقود ريال مدريد لكسر عقدة مانشستر سيتي بفوز ثمين

كسر فريق ريال مدريد عقدة ملعب مانشستر سيتي، بفوز مثير على الفريق الإنجليزي في معقله بنتيجة 3 / 2 في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الثلاثاء.

لم يحافظ مانشستر سيتي على تقدمه مرتين في النتيجة بهدفين للنجم النرويجي إرلينج هالاند في الدقيقتين 19 و80 من ركلة جزاء.

ونجح الريال في إدراك التعادل مرتين بهدفين لكيليان مبابي وإبراهيم دياز في الدقيقتين 60 و86، وسجل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام هدف الفوز في توقيت قاتل في الدقيقة 92 ليحقق الفريق الإسباني أول فوز على السيتي في ملعبه.

ويعزز هذا الفوز من فرص ريال مدريد في التأهل لدور الـ16 قبل مباراة الإياب، التي ستجمع بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية.

ويتأهل الفائز لمواجهة باير ليفركوزن الألماني أو أتلتيكو مدريد الإسباني في دور الـ16.