الكرة الذهبية.. 10 معلومات لا تعرفها عن "البالون دور" وأصغر لاعب متوج بالتاريخ

تبرز 10 معلومات قد لا يعرفها الكثيرون عن جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، والتي تستعد (الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات) للإعلان عن بطلها لعام 2024، الذي تشير كل التسريبات إلى فوز النجم الإسباني رودري هرنانديز لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي متفوقاً على البرازيلي فينيسيوس جونيور ساحر ريال مدريد الذي كان الأوفر حظاً للحصول عليها لولا التطورات الطارئة اليوم الإثنين.

وهنا أبرز المعلومات العشرة عن الكرة الذهبية على مر التاريخ:

1

يعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي أكثر من فاز بجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ (8 مرات).

2

البرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر من ترشح لجائزة الكرة الذهبية على مر التاريخ.

3

أكبر من حقق الكرة الذهبية عبر التاريخ هما الإنجليزي ستانلي ماثيوس بعمر 41 عام و10 أشهر و17 يوم، وليونيل ميسي بعمر 36 عام و04 أشهر و06 أيام.

4

الألماني بيكنباور المدافع الوحيد على مر التاريخ الذي حقق جائزة الكرة الذهبية في مرتين مختلفتين عامي 1972 و1976.

5

يعتبر البرازيلي رونالدو هو أصغر من حقق الكرة الذهبية على مر التاريخ بعمر 21 عام و3 أشهر.

6

يعتبر ليف ياشين الحارس الوحيد على مر التاريخ الذي حقق جائزة الكرة الذهبية عندما توج بها في عام 1963.

7

يعتبر جورج وياه هو أول لاعب غير أوروبي يتوج بجائزة الكرة الذهبية وكذلك اللاعب الافريقي الوحيد الذي نالها في التاريخ.

8

أكثر الدول التي تملك جائزة الكرة الذهبية هي الأرجنتين 8 مرات من لاعب واحد، والبرتغال 7 مرات من 3 لاعبين، وهولندا 7 مرات من 3 لاعبين.

9

ميسي اللاعب الوحيد الذي حقق الكرة الذهبية أربع مرات على التوالي 2009، 2010، 2011 و2012.

10

ميسي أكثر من حققها في عقود مختلفة، وأكثر من تواجد في قائمة (التوب 2)، أكثر من تواجد في قائمة (التوب 3).