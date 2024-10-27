وفاة أقوى رجل في العالم.. فاز باللقب مرتين

أعلن الاتحاد البريطاني لألعاب القوى، يوم الأربعاء، وفاة جيف كابس، الحاصل على لقب أقوى رجل في العالم مرتين، والمشارك في الألعاب الأولمبية ثلاث مرات، عن عمر يناهز 75 عاما.

وفاز كابس، المولود في لينكولنشاير، بالميدالية الذهبية في منافسات دفع الجلة ببطولة الكومنولث عامي 1974 و1978، وتوج بلقب أقوى رجل في العالم عامي 1983 و1985.

وحقق كابس الرقم القياسي البريطاني في رمي الجلة بمسافة بلغت 68.21 مترا عام 1980، والذي لم يتم تحطيمه حتى الآن، كما حصل على ميداليتين ذهبيتين و3 فضيات وبرونزية خلال العقد السابق في بطولة أوروبا لألعاب القوى داخل الصالات المغطاة.

وأصدر الاتحاد البريطاني لألعاب القوى بيانا جاء فيه: "يشعر الاتحاد بالحزن لسماع نبأ وفاة لاعب دفع الجلة البريطاني السابق جيف كابس".

وأضاف بيان الاتحاد، الذي أوردته وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا": "نتقدم بخالص تعازينا لعائلته وأصدقائه في هذا الوقت".

وفاز الشرطي السابق بالميدالية البرونزية في بطولة أقوى رجل في العالم عام 1987 بالعاصمة اليابانية طوكيو، بعد 10 سنوات من فوزه بالميدالية البرونزية في بطولة أوروبا لألعاب القوى في الهواء الطلق.

وقام الرياضي الراحل بتمثيل بريطانيا في الألعاب الأولمبية الصيفية أعوام 1972 و1976 و1980، وحقق أفضل نتيجة له، عندما احتل المركز الخامس، في آخر دورة أولمبية شارك فيها في موسكو.

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