الزمالك المصري يصرف النظر عن التعاقد مع لاعب ليفربول

أعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم، صرف النظر عن فكرة التعاقد مع الإنجليزي أوفي إيجاريا، وذلك بعد فترة اختبار قضاها اللاعب مع الفريق.

وكان أوفي إيجاريا لاعب نادي ليفربول السابق وصل إلى القاهرة صباح يوم الثلاثاء الماضي من أجل الخضوع للاختبار داخل الزمالك.

وقام البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك بإشراك ايجاريا في مباراة ودية أمام بتروجيت للوقوف علي مستواه الفني.

وقال الزمالك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»،اليوم الجمعة، إنه يقدر ويحترم اللاعب ويوجه الشكر له على تفهمه لسياسة النادي بخصوص تدعيمات الفريق في الموسم الجديد.

وأضاف أن اختيار الصفقات الجديدة من اختصاصات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني بالتنسيق مع مجلس الإدارة، من أجل دعم الفريق بالشكل الأمثل في الفترة المقبلة.

وأوضح أن نادي الزمالك أراد الحفاظ على حقوقه ومتابعة إيجاريا بدنيًا وفنيًا خلال فترة اختبار لمدة عشرة أيام، في حين أراد اللاعب أن يوقع على عقود الانتقال للفريق خلال 48 ساعة ليقرر النادي توجيه الشكر له.