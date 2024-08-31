نابولي لم يُدرج أوسيمين ضمن قائمته الرسمية لهذا الموسم

لم يُدرج نابولي الإيطالي مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين ضمن قائمة اللاعبين المؤهلين للمشاركة في بطولة إيطاليا لكرة القدم للموسم الحالي، بعد فشل مفاوضات انتقاله إلى تشلسي الإنكليزي أو أهلي جدة السعودي.

ولم يظهر أوسيمين، هداف بطولة إيطاليا موسم 2022-23، في القائمة التي قدمها نابولي السبت إلى رابطة الدوري الإيطالي التي تشرف على الدوري.

ويجد المهاجم نفسه في مأزق، ما لم ينضم إلى أحد الدوريات مثل الدوري السعودي، حيث لا تزال فترة الانتقالات الصيفية، التي انتهت ليل الجمعة-السبت في معظم البطولات الأوروبية، مفتوحة لبضعة أيام.

وكان أوسيمين (25 عاما) محل اهتمام كبير خلال صيف 2023 بعد أن سجل 26 هدفا في الدوري الإيطالي وكان أحد مهندسي تتويج نابولي الثالث في تاريخه.

لكنه قدّم موسما تاليا مخيبا واكتفى بتسجيل 15 هدفا ليحتل فريقه المركز العاشر الموسم الفائت.

وبما أن نابولي وضع في عقده شرطاً تعجيزيا بقيمة 130 مليون يورو للسماح له بالرحيل، فإن الأندية المهتمة لم تبادر إلى دفع هذا المبلغ.

ولم يتفق تشلسي ونادي أهلي جدة مع مطالبات النادي الإيطالي ولا مع مطالبات اللاعب في ما يتعلق بالراتب.

ولم يعد نابولي، الذي يدربه الآن المدرب الإيطالي السابق أنطونيو كونتي، يعوّل على أوسيمين، بعد أن تعاقد مع المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو.