ديشان يستدعي أوليسيه وكونيه للمرة الأولى لتشكيلة «الديوك»

استدعى ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، المهاجم ميكايل أوليسيه ولاعب الوسط مانو كونيه، الحائزين الميدالية الفضية في أولمبياد باريس، للمرة الأولى إلى تشكيلة «الديوك» لمواجهة إيطاليا في السادس من سبتمبر، وبلجيكا في التاسع منه، ضمن دوري الأمم الأوروبية، وفقاً لما أعلنه ديشان أمس. وشهدت لائحة اللاعبين الـ23، وهي الأولى منذ نهاية كأس أوروبا 2024 التي بلغ فيها الفرنسيون الدور نصف النهائي قبل الخسارة 1-2 أمام إسبانيا حاملة اللقب، عودة مدافع تشلسي ويسلي فوفانا (23 عاماً ومباراة دولية واحدة).

وكان أوليسيه الذي تعاقد معه بايرن ميونيخ الألماني هذا الصيف مقابل أكثر من 50 مليون يورو، أحد أهم اكتشافات مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

واستفاد لاعب كريستال بالاس الإنجليزي السابق من الاعتزال الدولي للهداف التاريخي لمنتخب فرنسا أوليفييه جيرو (57 هدفاً)، إضافة إلى غياب كينغسلي كومان الذي لم يستخدمه ديشان خلال كأس أوروبا في ألمانيا إلا نادراً، والمنتظر انتقاله إلى الهلال السعودي من بايرن ميونيخ.