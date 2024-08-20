تييري هنري يغادر المنتخب الفرنسي الأولمبي

ترك النجم السابق تييري هنري منصبه مدرباً للمنتخب الفرنسي الأولمبي بعد قيادته إلى الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية 2024 كما أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أمس.

وكشف الاتحاد المحلي للعبة أن هنري - بطل العالم مع منتخب بلاده كلاعب عام 1998 والذي كان مرتبطاً بعقد حتى يونيو 2025 - اتخذ هذا القرار «لأسباب يزعم أنها شخصية بالنسبة إليه».

وأضاف في بيان نقلاً عن هنري قوله: «حصدُ الميدالية الفضية لبلادي في الألعاب الأولمبية سيبقى أكبر فخر في حياتي».